Las pinturas de Abdul Vas llegan a Madrid al más puro estilo de rock

Silvia García Herráez

Como si fuera un concierto de rock en directo pero con pintura, así ha descrito el artista Abdul Vas su performance de 16 cuadros de diferentes formatos en los que expone su particular visión de sus ídolos musicales: los AC/DC, y que se presenta este viernes, por unas horas, en el templo de la música madrileña, el Wizink Center.

Vas ha apuntado a EFE que para crear Rock N' Roll Raiders World Tour. The Exhibition -como se llama la exposición- se tuvo que encerrar cerca de seis meses en su estudio en el que pintó más de 18 cuadros de diferentes formatos: Empecé como si se tratase de grabar un álbum de estudio, un nuevo disco de AC/DC, luego una vez grabado toca salir de gira a tocar las nuevas canciones, ha dicho.

La exposición, que tan solo estará en Madrid durante unas horas en cuatro pases entre las 18.00 y las 21.00 horas, con una capacidad de 1.200 personas, estará compuesta por pinturas de gran formato y con los iconos de la banda británica- australiana y confiesa que será un auténtico espectáculo.

Los óleos estarán acompañados de un juego de música, luces y humo. Respecto a la música estará organizada en forma de playlist con las canciones que escuchaba mientras trabajaba en este proyecto. Al haber cuatro pases, se repartirán las distintas canciones. El público disfrutará del mismo disco, pero con portadas diferentes, ha explicado.

Lo que trato es de transmitir en esta muestra es el poder de AC/DC en los cuadros, que tengan esa energía que tiene el grupo en los directos, ellos tienen un poder musical increíble. Los fondos de los cuadros son figuras abstractas, siempre basado en un icono como los AC/DC, pero lo que más me interesa es el fondo, la base rítmica, la base del cuadro, ha agregado.

Ha reconocido que la obsesión con AC/DC le viene desde que era muy pequeño y ha añadido que para él este grupo significa su vida. Los empecé a escuchar cuando tenía 7 años. Luego ya, de forma más consciente cuando tenía 10 años me enganché a ellos cuando salió el álbum "The razors edge" (1990), sobre todo a la canción Thunderstruck, ha recordado.

De esta manera, cuando empezó a estudiar arte tenía como objetivo final llevar la música de AC/DC a la pintura: Tengo una obsesión muy fuerte con este grupo en concreto, y más desde que fui a sus conciertos en directo. Es la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos, ha apuntado.

En los cuadros, principalmente se verá la imagen del vocalista de la banda Brian Johnson, porque, según ha explicado, su imagen le genera una energía que no sabe muy bien explicarla mediante las palabras: tiene una voz tan potente, una fuerza vocal tan arrolladora que cuando lo pinto intento plasmar esta energía que desprende con su música a base de golpes fuertes con el pincel al lienzo.

A parte de los retratos de los componentes del grupo, en las obras de arte también está retratadas las míticas carreras de coches de la NASCAR. Desde niño también me ha gustado estas carreras, no la Fórmula 1, sino las NASCAR, todo el espectáculo y el show que montan en estas carreras es espectacular. También me interesa porque a Brian Johnson le gustan mucho esas carreras, por eso acabo mezclándolo todo, ha afirmado.

El primer destino elegido por Vas para rendir tributo a Angus Young, Brian Johnson y sus compañeros de batalla -Stevie Young, Cliff Williams y Phil Rudd- es el WiZink Center, el recinto musical por el que han pasado artistas de la talla de Muse, U2, Metallica, Bruce Springsteen, además de los AC/DC.

Tras visitar la capital la muestra viajará por todo el mundo: La segunda parada será Miami y posteriormente recorrerá ciudades como Shanghái, París, Hong Kong o Tokio. En estas, cuenta el artista que no se verán las mismas obras.

Vamos a tener un margen entre seis y ocho meses para producir obras nuevas, como si grabáramos un álbum nuevo. Evidentemente no se puede hacer una gira como si fuera un grupo de música, no puedo producir 14 cuadros nuevos cada dos días, pero si cambiar algunos. Por lo que lo que habrá en el WiZink Center no van a ser todas las que vayan a Miami, pero siempre tendrá la esencia del Rock and Roll, ha concluido.