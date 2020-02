Las 15 palabras que jamás pensaste que están aceptadas por la RAE

¿El término 'cocreta' está incluido en la RAE? ¿Y 'palabro' está admitido en el diccionario? El primero no pero el segundo aunque pueda parecer extraño, sí. A veces discutimos, nos preguntamos e incluso hacemos apuestas sobre si existen o se pueden decir determinadas palabras que nos suenan extravagantes. Términos adaptados del inglés, localismos o vocablos que pensábamos que están mal dichos, pero que a fuerza de utilizarse han sido aceptados por los académicos de la lengua. Algunos de ellos te sorprenderán.

Vulgarismos, anglicismos... cada vez son más los términos incluidos en la RAE que no dejan de sorprendernos

1. ALMÓNDIGA

¿Cómo se dice 'almóndiga'o 'albóndiga'? ¿Se pueden utilizar los dos? Pues bien, la primera está aceptada como vulgarismo y como término en desuso; tal y como indica, hace referencia a la palabra albóndiga.

2. PALABRO

Puede que se te haya escapado hoy alguna en una conversación. Pues bien, dícese de la palabra rara o mal dicha.

3.ASÍN

Probablemente lo hayas escuchado y te hayas llevado las manos a la cabeza, pues puedes bajarlas ya que se trata del vulgarismo de así.

4.CULAMEN

Continuamos con vulgarismos, así definimos las nalgas. Normalmente se utiliza de manera despectiva '¡Menudo culamen!'.

5.TOBALLA

Considerada en desuso, nombra a la toalla; pieza de felpa, algodón u otro material, por lo general rectangular, para secarse el cuerpo. Probablemente esta la hayas escuchado pero ¿y toballeta? Pues la servilleta de toda la vida.

6.APECHUSQUES

Vocablo utilizado en Andalucía, La Mancha y Murcia para referirse a utensilios y herramientas.

7.ARREMANGARSE

Ya sabemos que suena raro, pero esta palabra también es válida con “a”, aunque remangarse- recoger hacia arriba las mangas o la ropa -está más extendida. Si estás pensando que “arrascarse” también está permitido, te equivocas.

8.ALBERICOQUE

También puede denominarse así a esta deliciosa fruta, pero te avisamos de que “mondarina” y “malacotón” no están incluidos en el DRAE.

9.BLUYÍN

Del inglés 'blue jeans'. La Real Academia de la Lengua ha aceptado en su diccionario esta palabra, que describe los pantalones vaqueros.

10. MURCIÉGALO

No te rías de aquel que llama 'murciégalo' a este animalito porque no está errado, no solo está bien dicho sino que es la forma original de la palabra murciélago.

11.HAIGA

“Aunque no haiga”... No, en este caso está mal dicho, pero si que existe este vocablo para definir un automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano.

12. ¿AHOGADILLA O AGUADILLA?

Probablemente hayas mantenido esta discusión con alguien, cada uno lo dice de una manera.... Aguadilla proviene de ahogadilla; zambullida que se da a alguien, en broma, manteniendo sumergida su cabeza durante unos instantes.

13. AMIGOVIO

Nueva fórmula para definir un novio-amigo. Se puede decir y tiene esta definición: persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo.

14.LIDERESA

Ahora que estamos a vueltas con el lenguaje inclusivo, lideresa está aceptado y se trata de la persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad.

15.CONCETO

¿Quién no recuerda aquella famosa frase de "El conceto es el conceto" que decía Pazos ( interpretado por Manuel Manquiña) en la película 'Airbag'? ¿Y cuantas veces la has repetido cuando alguien pronuncia la palabra "concepto"?. Pues resulta que está admitido. Eso sí, como forma "en desuso".

Algunas te habrán sorprendido, otras seguro que las sabías, pero lo mejor está por venir; el lenguaje está vivo.