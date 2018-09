"Juego de tronos", la favorita para los Emmys 2018

Pocas series levantan tanta expectación como "Juego de Tronos", cuyos fans devoran sus capítulos y cada noticia o rumor que surge en internet. Dados los índices de audiencia y el coste de cada capítulo, no es de extrañar que el esfuezo de su titánico equipo esté nominado a gran cantidad de premios.

El Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.) acogerá este lunes desde las 17 horas (00.00 horas GMT del martes) los premios de la Academia de la Televisión, que en esta ocasión contarán con Colin Jost y Michael Che, del programa de humor "Saturday Night Live", como maestros de ceremonias.

Con 22 candidaturas, "Juego de tronos" es la favorita para por delante de "Westworld" (creada por Jonathan Nolan, también creador de "Person of Interest") y "El cuento de la criada", que obtuvieron 21 y 20 nominaciones, respectivamente. La serie, basada en las novelas de George R.R. Martin, regresa a los premios tras la sonada ausencia del año pasado, ya que no pudo estar al retrasarse su estreno y no cumplir con la normativa de los galardones.

Tras su última participación, en 2016, "Juego de tronos" se convirtió con 38 estatuillas en la serie más premiada de la historia de los Emmy. Y con las 22 nominaciones de este año, esta producción de HBO superó a "ER" como la serie que más candidaturas ha recibido desde que comenzaron los Emmy al alcanzar 129 menciones en total.

"Juego de tronos", que la pasada semana se llevó siete premios en las categorías técnicas de los Emmy, optará a la estatuilla a mejor serie dramática frente a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "El cuento de la criada", que fue la vencedora en 2017 y que es la favorita en muchas quinielas.

Esta es la lista de nominados para 2018:

Mejor drama: Juego de tronos, The Handmaid's Tale, The Crown, The Americans, Stranger Things, This is Us, Westworld.

Mejor actriz protagonista en drama: Sandra Oh (Killing Eve), Tatiana Maslany (Orphan Black), Keri Russell (The Americans), Claire Foy (The Crown), Evan Rachel Wood (Westwood), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale).

Mejor actor protagonista en drama: Jason Bateman (Ozark), Matthew Rhys (The Americans), Milo Ventimiglia (This is Us), Sterling K. Brown (This is us), Jeffrey Wright (Westworld), Ed Harris (Westworld).

Mejor actor de reparto en drama: Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos), Peter Dinklage (Juego de tronos), Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale), David Harbour (Stranger Things), Mandy Patinkin (Homeland), Matt Smith (The Crown).

Mejor actriz de reparto en drama: Alexis Bledel (The Handmaid's Tale), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Ann Dowd (The Handmaid's Tale), Lena Headey (Juego de tronos)

Vanessa Kirby (The Crown), Thandie Newton (Westworld), Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale).

Mejor comedia: Atlanta, Barry, Blackish, Curb Your Enthusiasm, The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt, GLOW.

Mejor actor protagonista en comedia: Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Anthony Anderson (Black-ish), Larry David (Curb Your Enthusiasm), Ted Danson (The Good Place), William H. Macy (Shameless).

Mejor actriz protagonista en comedia: Pamela Adlon (Better Things), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Issa Rae (Insecure), Lily Tomlin (Grace y Frankie), Allison Janney (Mom), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

Mejor actor de reparto en comedia: Louie Anderson (Baskets), Alec Baldwin (Saturday Night Live), Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), Brian Tyree Henry (Atlanta), Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Henry Winkler (Barry).

Mejor actriz de reparto en comedia: Zazie Beetz (Atlanta), Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Aidy Bryant (Saturday Night Live), Betty Gilpin (GLOW), Leslie Jones (Saturday Night Live), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Laurie Metcalf (Roseanne), Megan Mullally (Will & Grace).

Mejor miniserie: Genius: Picasso, Godless, Patrick Melrose, The Alienist, El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story.

Mejor actriz protagonista en miniserie o película: Sarah Paulson (American Horror Story: Cult), Michelle Dockery (Godless), Regina King (Seven Seconds), Edie Falco (Ley y Orden True Crime: El caso Menéndez), Jessica Biel (The Sinner), Laura Dern (The Tale).

Mejor actor protagonista en miniserie o película: Antonio Banderas (Genius: Picasso), Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Jeff Daniels (The Looming Tower), John Legend (Jesucristo Superstar), Jesse Plemons (Black Mirror: USS Callister).

Mejor actriz de reparto en miniserie o película: Sara Bareilles (Jesucristo Superstar), Penelope Cruz (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story), Judith Light (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story), Adina Porter (American Horror Story: Cult), Merritt Wever (Godless), Letitia Wright (Black Museum - Black Mirror).

Mejor actor de reparto en miniserie o película: Jeff Daniels (Godless), Brandon Victor Dixon (Jesucristo Superstar), John Leguizamo (Waco), Ricky Martin (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story), Édgar Ramírez (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story), Michael Stuhlbarg (The Looming Tower), Finn Wittrock (El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story).