Con la entrada de las aerolíneas low cost y la aparición de nuevas compañías aéreas de países que antes no estaban en el mercado volar y viajar se está “democratizando” más y está más alcance de todos los bolsillos. Cada vez es más habitual conocer a alguien que va a pasar las vacaciones de verano a Indonesia, o algún país de Sudamérica. Y, con ello, han proliferado cada vez más en las redes sociales los influencers que se dedican a mostrar destinos turísticos atípicos, ya sea de forma promocionada o no.

Es el caso de Rama Jutglar, un joven escocés de 21 años que que narra a través de su cuenta de Youtube sus aventuras a lo largo y ancho del mundo, como en una en la que recorre todo el continente americano de punta a punta. Con el alias @ramilladeaventura ha sorprendido en esta ocasión a sus seguidores de TikTok con un vídeo en el que viaja a un país en mitad de África y alucina al descubrir en qué idioma están todos los carteles del aeropuerto.





El idioma del país en medio de África



“Acabamos de aterrizar en un sitio de los que no sé qué esperar y me intriga mucho”, comenzaba Rama en un vídeo que ya acumula casi 18.000 Me Gustas y medio millón de visitas. Y es que se trata, cómo él mismo comenta, de un país en mitad de África en el que se habla español. “Aquí todo es español, es que encima los mismos colores que los carteles de Barajas, incluso con la misma tipografía”, enseña en el vídeo en el que, efectivamente, se puede comprobar que los carteles son idénticos a los del aeropuerto madrileño.

Eso sí, advierte que eran las cinco de la mañana y el cajero estaba cerrado, así como la oficina de cambio, “también cerrada”. Concretamente, ese país es Guinea Ecuatorial. Rodeado por Gabón y Camerún, en este país africano cuentan con el castellano como idioma oficial. En cuanto a su extensión, Guinea Ecuatorial tiene un total de 28.000 kilómetros cuadrados, extensión similar a la comunidad de Cataluña en España u otros países como Haití o Suiza. Además, la población supera apenas el millón de habitantes, como explica Rama en el vídeo.

Pero, ¿por qué se habla español en Guinea Ecuatorial? El motivo principal es que la región fue la ultima colonia española hasta 1959, momento en el que pasó a ser un territorio de ultramar, contando con las mismas características que cualquier otra provincia del país. Poco después de eso se independizó totalmente en 1968 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los países más aislados y más difíciles de visitar.







Una guineana criada en Corea del Norte

Un país que no cuenta con una gran historia, sino que alberga grandes historias humanas, como la de Mónica, una guineana que fue criada en Corea del Norte, y que contaba Cristina López Schlichting en Fin de Semana.

Su padre fue Francisco Macías Nguema, el primer presidente de la República de Guinea Ecuatorial tras la descolonización española. Cuando Mónica tenía seis años, su padre decidió mandar a su mujer y a tres de sus hijos a estudiar a Corea del Norte, a Pyonyang, al amparo del dictador Kim Il Sung. Era el inicio de una historia apasionante. Una niña negra, que hablaba español, educada como una norcoreana.

Mónica ha dedicado toda su vida, dice ella, a encontrar la verdad. La verdad de su familia. De su padre biológico guineano, y del adoptivo norcoreano. La suya propia. Mónica cuenta su historia en sus memorias: ‘La chica negra de Pyonyang, en busca de mi identidad’.