Jordi Lara asciende a la montaña donde murió Xirinacs en "Sis nits d'agost"

La muerte voluntaria en la montaña del activista Lluís Maria Xirinacs en agosto de 2007 impactó de tal manera all escritor Jordi Lara que ha acabado armando una novela de no ficción sobre aquel verano, "Sis nits d'agost", en la que interpela al lector sobre el hecho de morir, entre otras cuestiones.

Aunque nunca conoció a Xirinacs, Lara, en plena madurez creativa, ha reconocido este martes que lo que le fascinó de "aquella muerte querida fue el por qué, aquella forma de subir a una montaña, sentarse en medio de un pasto a esperar, sin ejercer ninguna suerte de autoviolencia en sí mismo, en lo que fue una muerte calificada legalmente de muerte natural".

Desde un punto de vista literario, "lo que más me interesó es que nos interrogaba, porque era una muerte difícil, ¿por qué quiso morir de aquella manera?".

Ataviado con las herramientas de un detective preciso, Lara ha buscado a los testigos directos de aquellos días finales de Xirinacs, a quien ha agradecido su colaboración y que aparecen con sus nombres a lo largo de estas páginas.

La obra se inicia durante la noche del 5 al 6 de agosto, con Lluís Maria Xirinacs andando por Barcelona y esperando en una plaza de Les Corts al médico Joan Parés, quien le subió en su coche hasta el lugar, en la comarca del Ripollès, justo cuando cumplía 75 años.

"Lo que no he querido -ha precisado Lara- es novelar una realidad, verter ficción en una historia ya real, porque no hacía ninguna falta. Tampoco he intentado ponerme dentro de Xirinacs. Es tan fuerte la peripecia que realmente la ficción sería algo que nos despistaría".

Publicada por Edicions de 1984, Lara reconstruye las últimas horas de Xirinacs, hasta que su cadáver fue encontrado, en buen estado, el día 11 de agosto, justo después de unos días de lluvias torrenciales.

Además del tema de la muerte, "que es central en el libro, también aparecen otros como el compromiso con lo colectivo, porque él fue un hombre que siempre se dio a los demás, destinó parte de su talento a los otros, ya en la lucha antifranquista tuvo un compromiso firme con los demás".

El libro, además, incide "en este absurdo necesario que es el hecho de morirse, necesario para renovar la especie, pero tiene una parte de absurdo porque tenemos la tendencia a la pasión por la vida, a la supervivencia".

Aunque lanza muchas preguntas, Jordi Lara reconoce que no da respuestas a todas y tampoco ha escondido que de los libros que ha escrito es con el que más sensación ha tenido de "trascender".

En este sentido, ha argumentado: "siempre que escribes quieres que aquello que haces te trascienda, que pueda servir a otras personas, más allá de ti mismo, y en este libro he tenido mucho esta sensación de que solo era una especie de oficiante que cogía elementos de la liturgia para enseñarla al lector y que se sintiera muy interpelado".

Por otra parte, ha dejado claro que no es un libro biográfico sobre Xirinacs ni sobre la Transición, aunque puede aparecer la "cuestión nacional", algo en lo que estuvo implicado desde su juventud. "Fue una muerte que se anticipó al 'procés'. Y esto para mucha gente no es casual", ha apostillado.

El libro, asimismo, deja abiertos "interrogantes que son apasionantes de investigar porque al lado de su cuerpo aparecieron objetos que quizá no debían estar, igual no estuvo solo", ha lanzado el escritor.