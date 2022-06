Jaume Plensa ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) ha elegido al artista Jaume Plensa como académico numerario de la sección de Escultura, una candidatura que fue presentada por Juan Bordes, Simón Marchán y Víctor Nieto, según señala la entidad cultural en una nota.

Plensa (Barcelona, 1955) es uno de los artistas españoles con más trayectoria internacional. Sus esculturas, habitualmente de gran formato, están repartidas por países como Francia, Japón, Inglaterra, Corea, Alemania, Canadá o Estados Unidos.

Entre las más destacadas se encuentran la Fuente Crown, una instalación en The Loop de Chicago.

La obra de Plensa es sinónimo de experimentación de nuevos materiales: trabaja con cristal, resinas, agua, luz y sonido. Su faceta más conocida es la escultura en espacios públicos, donde suele concebir esculturas con una escala y dimensiones en consonancia con la arquitectura cercana.

Además de La Fuente Crown Fountain en Chicago, en 2005 realizó "Breathing" para la BBC de Londres; en 2007, "Conversation à Nice" en la Plaza Masséna de Niza; y, al año siguiente, "Alma del Ebro" para la Exposición de Zaragoza (2009), "Echo", en The Madison Square Park de Nueva York, en 2010, "Wonderland" en Calgary en 2018, o, más recientemente, "Julia" en la Plaza Colón de Madrid.

El artista catalán ha recibido numerosos reconocimientos internacionales: la Medalla des Chevaliers des Arts et Lettres de Francia (1993), Premio de la Fondation Atelier Calder (1996), es Doctor Honoris Causa por la School of the Art Intitute de la Universidad de Chicago (2005), Premio Nacional de Artes Plásticas (2012) o el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2013).