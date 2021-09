FundéuRAE: erupción del volcán en La Palma, claves de redacción

Con motivo de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves para una redacción adecuada de las noticias relacionadas con este hecho.

1. La Palma, con el artículo en mayúsculaEl artículo forma parte del nombre de la isla canaria en la que se encuentra el volcán, por lo que lo adecuado es escribirlo con mayúscula: La Palma.

2. Hacer erupción, entrar en erupción o erupcionar, pero no eruptarAunque las formas más habituales son hacer erupción o entrar en erupción, también es válido el uso del verbo erupcionar, recogido en el Diccionario de americanismos como propio de países como Colombia o Chile. Sin embargo, no es correcta la voz eruptar.

3. Preeruptiva, no pre eruptiva ni pre-eruptivaPara referirse a la fase previa a la erupción del volcán, se está empleando el adjetivo preeruptiva, formado a partir de eruptiva (que el Diccionario de la lengua española define como 'perteneciente o relativo a la erupción o procedente de ella') y el prefijo pre-. Como el resto de prefijos, lo adecuado es escribirlo unido a la palabra a la que modifica, sin espacio ni guion intermedios: preeruptiva, no pre eruptiva ni pre-eruptiva.

4. Evacua y evacúa, acentuaciones válidasEl verbo evacuar puede conjugarse siguiendo el modelo de averiguar o el de actuar, por lo que son igualmente válidas las formas evacuo", "evacuas", "evacua", "evacuan, con diptongo, y evacúo", "evacúas", "evacúa y evacúan, con hiato y tilde en la u.

5. Tremor, no trémorEn sismología, tremor alude a un terremoto característico de los volcanes que refleja modificaciones en su estado interno. Hay que tener en cuenta que se trata de una palabra aguda, es decir, que en su pronunciación se acentúa la última sílaba, /tremór/, y que no está justificado pronunciarla como llana, /trémor/.

6. Sismo y seísmo, términos adecuadosTanto sismo como seísmo son formas apropiadas para nombrar a un terremoto o sacudida de la tierra. La primera es más común en Hispanoamérica y la segunda en España.

7. Vulcanólogo y volcanólogo, formas válidasTanto vulcanólogo como volcanólogo son formas válidas para referirse al especialista en vulcanología.

8. Prever, no preveerTal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, el verbo prever se conjuga como ver, de modo que, al conjugarlo, las formas adecuadas son prever", "previó", "previendo, etc., no preveer", "preveyó ni preveyendo.

9. Escritura de los gradosLa unidad de los grados de temperatura se llama "grado Celsius, con mayúscula en el segundo elemento, y su símbolo es el círculo de grado (no la letra o volada) seguido de la letra C mayúscula. Entre la cifra y el símbolo se deja un espacio, pero no entre el círculo y la C: La temperatura es de casi 1000 °C. En escritos no especializados es admisible llamarla grado, sin más, y emplear solo el círculo, y en este caso el símbolo se escribe unido a la cifra: 1000°.

10. Pirocúmulos, mejor que pyrocumulusEl término pirocúmulo, con el que se alude a la nube producida por la actividad volcánica, se escribe en una sola palabra y con tilde, al ser esdrújula. Por otro lado, esta grafía es preferible a pyrocumulus.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.