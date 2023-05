'El fantástico caso del gomel', inspitada en J.L.Cuerda, abre el Festial FANT

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT se inicia este viernes con la comedia 'el fantástico caso del golem', inspirada en el cineasta José Luis Cuerda, según han destacado sus directores, Nando Martínez y Juan González.

Los dos directores, conocidos como "Burnin' Percebes", han admitido que la película cuenta con una gran influencia de José Luis Cuerda y han aclarado que el guion fue reescrito varias veces.

"Está pensada para ser disfrutada, para pasarlo bien", ha señalado Martínez, mientras que su compañero ha asegurado que la historia está inspirada en "una persona de 30 años que tiene que aprender a buscarse la vida él solo".

La película cuenta con actores como Luis Tosar, Anna Castillo, Roberto Álamo y Brays Efe, entre otros.

Tras la gala inaugural, dirigida por Alex Gerediaga, se proyectará la película, que ha sido presentada esta mañana en una rueda de prensa en la que también ha participado Justo Ezenarro, director del Festival.

Esta edición del FANT, que se prolongará hasta el 13 de mayo, ofrecerá 47 sesiones entre las que destacan tres estrenos europeos y cuatro estrenos estatales.

Tras la película de apertura se podrán ver los 11 cortometrajes dirigidos por realizadores vascos y que compiten en la Sección Oficial de FANT, en la sesión 'FANT en corto vasco-FANT Laburrean'.

En la gala de inauguración también se entregarán el premio FANT de Honor a Zorion Eguileor, actor, músico y locutor vasco, y a Paco Plaza, director de películas como 'REC', por su larga trayectoria; y el premio Fantrobia a Carlota Pered,a dedicado a su figura emergente dentro del género por el thriller 'Cerdita'.

La Sección Oficial a concurso de 'FANT' ha seleccionado 17 títulos, todos ellos estrenos en Bilbao y un estreno europeo, 'Mount Chiak', dirigida por Kim Sun-ung.

También habrá dos estrenos estatales, 'Melchior The Apothecary' del director Elmo Nüganen, y 'No Dogs or Italians Allowed', dirigido por Alain Ughetto.

FANT, asimismo, proyectará otros dos 'clásicos del género' para que el público pueda volver a disfrutar de ellos en la pantalla grande: 'REC', de Paco Plaza y Jaume Balagueró, y 'El Exorcista', de William Friedkin, que este año cumple 50 años.