Este es el país fuera de España y Europa en el que más se habla gallego: Casi 200.000 personas

El gallego es la segunda lengua cooficial de España donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 2.2 millones de personas lo dominan en todo el país, suponiendo un 5% del total de la población. De acuerdo a estas cifras, más personas hablan correctamente el gallego en el país español que el esukera o el mallorquín y sus variantes. No obstante, la cosa cambia un poco cuando miramos más allá de las fronteras.









De hecho, la lengua de Galicia es una, si no la que en más países ha conseguido establecerse, con comunidades de hablantes no sólo en Europa, si no más allá del viejo continente. Y no es extraño que haya calado en algunos territorios, ya que según el portal Poliglota, el portugués es el idioma más fácil de aprender para aquellos que ya dominan el español o sean directamente hispanohablantes. La razón es la coincidencia en estructura gramatical, vocabulario y hasta sintaxis. Lo relevante es que en esa lista de los idiomas más sencillos al portugués le sigue el italiano y, en tercer lugar, el gallego.





El país en el que más se habla gallego fuera de Europa



Según explica el propio Consello de Cultura existen varios países donde hay una presencia considerable de hablantes del gallego fuera de España. El primero y más obvio es Portugal, donde las similitudes entre el gallego y el portugués son más que evidentes, por no hablar de la proximidad geográfica. Pero no es el único dentro de Europa: en Francia, Suiza, Reino Unido y Holanda también existen comunidades procedentes de Galicia o de antepasados que hablan la lengua.

Pero, como hemos mencionado antes, tanto el gallego como el portugués son especialmente sencillos de aprender para un grupo concreto: los hispanohablantes. Por ello, no es descabellado presumir que los países fuera del continente donde más se habla es en Sudamérica y, concretamente, en Argentina. Como ocurre también con el euskera, en los años de la Guerra Civil y en los primeros de la dictadura muchas personas emigraron desde el noroeste de la península hasta Amércia en lo que se conoce como la diáspora.

Un elector gallego lee un cartel informativo antes de votar en las elecciones regionales de Galicia desde en Sao Paulo (Brasil) / EFE









Así, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de españoles que residen en la actualidad en el país argentino roza los 500.000, la mayoría de ellos gallegos y de Pontevedra y A Coruña (casi 2000.000 personas en total), aunque no todos tienen por qué dominar el idioma. En cualquier caso, no es de extrañar que en Argentina suela conocerse a los españoles generalmente como los “gallegos”.





El país en el que más se habla catalán



Un caso similar a los gallegos en Argentina ocurre con los catalanes. En el siglo XIV un grupo de ciudadanos del noreste de la península emigró hasta la isla de Cerdeña, en Italia. Concretamente a la localidad de Alguer, donde en la actualidad hay unos 45.000 habitantes, de los cuales algo más de un 20% domina el idioma, según datos de la Generalitat. Y es que la isla italiana no era ajena a la influencia española. De hecho, muchos catalanes consideran Alguer como parte de los famosos Països Catalans. Incluso en los últimos años ha recibido financiación del gobierno autonómico catalán.









Eso sí, además de Italia, el catalán se habla también en el Principado de Andorra, donde es la lengua principal de sus 80.000 habitantes. También lo dominan en el departamento francés d ellos Pirineos Orientales, conocido por algunos como Cataluña Norte. Según explica a BBC el profesor de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona, Xavier Vila, “en conjunto son entre 5-6 millones de hablantes nativos y, añadiendo aquellos que lo dominan como segunda lengua, son unos 10 u 11 millones”.