VÍDEO: 'Génova' cree que Sánchez puede sacrificar a Illa y recalca que los votos de PP servirán para acabar con 'procés'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El portavoz del PP, Borja Sémper, considera que le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede sacrificar al candidato socialista, Salvador Illa, para seguir en el Palacio de la Moncloa. Dicho esto, ha recalcado que los votos del PP servirán para "poner punto y final" al 'procés'.

En una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP, en el que Albert Núñez Feijóo ha sido recibido con aplauso por los resultados en Cataluña, Sémper ha indicado que su partido "no se fía un pelo" de Sánchez y no ha descartado que pueda hacer presidente a Carles Puigdemont.

Al ser preguntado exactamente si el PP podría dar sus votos a Illa para que no dependa de los independentistas, Sémper ha respondido: "¿Por qué no? ¿Hay algún español hoy en disposición de jugarse su patrimonio afirmando que el señor Sánchez no va a sacrificar al señor Illa?", para añadir que con Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en la ecuación "cualquier cosa puede pasar".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/870745/1/genova-cree-sanchez-puede-sacrificar-illa

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06