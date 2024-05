Carles Puigdemont pide a las demás fuerzas políticas que le permitan gobernar aunque sea en minoría

Carles Puigdemont , candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, anuncia que presentará su candidatura en el Parlament para ser investido como president y ha afirmado que tiene opciones de lograrlo en segunda vuelta y liderar "un Govern de coherencia soberanista".

Además, confirma que ya ha empezado los contactos con ERC para encabezar un gobierno independentista.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede electoral de JxCat en Argelès-sur-Mer (Francia), el día después de las elecciones del 12M, que ganó el PSC con 42 escaños y en las que JxCat quedó en segunda posición con 35, mientras que ERC quedó relegada a la tercera posición con 20 asientos en la cámara catalana, en la que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta.



Puigdemont ha reiterado su intención de liderar un Govern "de coherencia soberanista" con el apoyo de ERC y quizá de la CUP, y ha explicado que ya ha mantenido los primeros contactos con los republicanos, aunque ha reconocido estar lejos "de establecer un marco negociador".



En cualquier caso, Puigdemont ha defendido que un Govern liderado por él sería viable en segunda votación en el Parlament, ya que uno liderado por Illa pasaría "necesariamente" por el PP y necesitaría una abstención de Vox.



"Tenemos que preguntarle a Illa si el acuerdo de no aceptar votos de la extrema derecha por acción o por omisión sigue vigente", ha señalado el candidato de Junts, que ha añadido que un eventual Govern de Illa abocaría a Cataluña a una situación similar a la del Ayuntamiento de Barcelona.



"Podemos sumar una mayoría coherente, más amplia que no la que puede formar el candidato socialista", ha concluido Puigdemont. Puigdemont asegura que "sería muy mala noticia para Cataluña que no fuéramos capaces de evitar repeticiones electorales" así como que descartan "la opción del tripartito".



Sobre la eventual abstención del PSC en el Parlament, Puigdemont ha contestado que se trata de una pregunta que debe dirigirse a los socialistas catalanes o al PSOE, y se ha preguntado: "¿Qué genera más estabilidad?".



Aun así, Puigdemont ha descartado llegar a un acuerdo con el PSOE "para una forma de alianza directa o indirecta" que posibilite su investidura, aunque ha avisado: "Si el PSC se abraza al PP esto dejaría sin sentido el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid. No me imagino al PSC boicoteando el acuerdo con el PSOE en Suiza", ha dicho.