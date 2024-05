Imanol Idiakez rescata al 'Superdepor'

San Sebastián y A Coruña unidas por el fútbol y el destino. El donostiarra Imanol Idiakez ha sido el arquitecto del ascenso del Deportivo de La Coruña, guiando al histórico club gallego de vuelta a la Segunda División española tras una temporada que ha mezclado magistralmente la táctica y la emoción.









El técnico guipuzcoano, que comenzó su andadura en los banquillos en la cantera de la Real Sociedad, ha servido en Riazor no solo su experiencia, sino también una filosofía de juego que ha sabido adaptarse a las exigencias del fútbol moderno sin perder la esencia de las raíces futbolísticas del Norte. Su llegada a A Coruña no fue recibida sin escepticismo, dadas las turbulencias por las que pasaba el club, pero Idiakez ha demostrado que su capacidad no solo radica en la estrategia, sino también en la gestión humana y emocional de su plantel.





Cambios tácticos





A lo largo de la temporada, el Deportivo ha mostrado una mejora constante, culminando en una serie de victorias clave que aseguraron su ascenso. El cambio de sistema a mitad de temporada, donde Idiakez estableció un once titular sólido y coherente, ha sido trascendental. La integración de jóvenes talentos con veteranos ha revitalizado al equipo, y la decisión de situar a Lucas Pérez más retrasado y de establecer un doble pivote con José Ángel y Diego Villares ha rendido sus frutos en el campo.









Gestión de grupo





La gestión de grupo de Idiakez ha sido particularmente admirable. A pesar de contar con un núcleo definido de titulares, ha sabido mantener motivados a todos los miembros de la plantilla, creando un ambiente de trabajo en el que todos se sienten parte del proyecto. Esta cohesión ha sido visible tanto en los momentos de celebración como en los desafíos, demostrando que el espíritu de equipo puede ser tan decisivo como la táctica.





Conexión Donostia / A Coruña





El ascenso es un hito no solo para el Deportivo sino también para Idiakez, quien ha inscrito su nombre en la historia del club no solo como el arquitecto de su regreso a Segunda, sino como un líder que ha sabido conjugar la pasión con la pragmática. Los aficionados del Deportivo y de Donostia pueden celebrar juntos este triunfo, que más allá de los tres puntos en juego cada fin de semana, es una victoria del espíritu, de la perseverancia y de la visión de un hombre que, desde su Gipuzkoa natal hasta Galicia, ha demostrado que el fútbol, en su esencia, es mucho más que un juego.





