Este es el país en el que también se habla catalán fuera de España: no es Andorra ni Francia

Se trata, con diferencia, de la lengua cooficial más hablada en España, al menos como apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas. El catalán cuenta en nuestro país con casi 5 millones y medio de hablantes, más de un 11% de la población, muy por delante del valenciano, que no llega a los 2.500.000.

No obstante, el número puede ser mucho más alto de lo que parece, por lo menos si salimos de las fronteras españoles. Y no, no nos referimos ni a Andorra ni a la parte francesa de la frontera. Un caso que ya hemos repasado con el euskera y cómo las diásporas vascas a los largo de los siglos han ido dejando una herencia más que clara a lo largo de todo el continente americano. Concretamente, en Uruguay y en Argentino no es extraño encontrar a personas que dominan el idioma de Euskadi, teniendo en cuenta que el 10% de los antepasados de los argentinos tienen algo de herencia vasca corriendo por sus venas.









El país en el que también se habla catalán que no es Andorra ni Francia



Un caso similar a los vascos en Argentina ocurre con los catalanes. En el siglo XIV un grupo de ciudadanos del noreste de la península emigró hasta la isla de Cerdeña, en Italia. Concretamente a la localidad de Alguer, donde en la actualidad hay unos 45.000 habitantes, de los cuales algo más de un 20% domina el idioma, según datos de la Generalitat. Y es que la isla italiana no era ajena a la influencia española.

Ya en el siglo XIII el territorio pasó a formar parte de la Corona de Aragón, estableciendo los primeros vínculos con Cataluña. De hecho, hay una peculiaridad de la ciudad italiana: y es que fue el punto donde fue detenido el ex presidente de la Generalitat, actualmente pieza clave de la mayoría de negociaciones del Congreso de los Diputados: Carles Puigdemont. De hecho, muchos catalanes consideran Alguer como parte de los famosos Països Catalans. Incluso en los últimos años ha recibido financiación del gobierno autonómico catalán.

Un puesto de rosas, cubierto con la senyera, en la feria literaria de Sant Jordi / EP









Eso sí, además de Italia, el catalán se habla también en el Principado de Andorra, donde es la lengua principal de sus 80.000 habitantes. También lo dominan en el departamento francés d ellos Pirineos Orientales, conocido por algunos como Cataluña Norte. Según explica a BBC el profesor de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona, Xavier Vila, "en conjunto son entre 5-6 millones de hablantes nativos y, añadiendo aquellos que lo dominan como segunda lengua, son unos 10 u 11 millones".





La palabra del catalán que no tiene traducción



Y centrándonos en el idioma en sí, existen infinidad de expresiones propias de la región que no son habituales de escuchar en el resto de España, tanto del castellano como del catalán. No obstante, este último cuenta con algunos términos muy especiales. Algunos ni siquiera tienen una traducción directa al español y, uno en concreto, es muy habitual de la zona del campo.









Y no, no nos referimos a 'botifler', la expresión con la que muchos catalanes usan para referirse a los “traidores” y que viene heredado de la Guerra de Sucesión Española, aunque ganara más fama en 2017. La palabra es 'pixapins' y se trata de un adjetivo que en la región catalana se emplea para definir (aunque en realidad es más un insulto) a aquellos habitantes de Barcelona o de cualquier otra ciudad que aprovechen el fin de semana para viajar a la montaña o sencillamente a zonas rurales. El Diccionari general de la llengua catalana lo define como “Persona de ciudad que acude al campo los fines de semana o en vacaciones”. A falta de una palabra mejor, en español sería algo así como un “dominguero”.