Lucas Pérez desvela la deuda que tiene Manolo Lama tras el ascenso del Deportivo: "Se lo dije a su hijo"

Lucas Pérez ha cumplido su promesa y ha devuelto al Deportivo al fútbol profesional con un ascenso a Segunda División tras vencer al Barça Atlètic con un gol suyo en Riazor. El protagonista del día en La Coruña pasó por El Tertulión de Tiempo de Juego, donde desveló una deuda que tiene Manolo Lama con él.

Audio

El Deportivo bajó a Segunda B, la actual Primera RFEF, en 2020 y este domingo ha consumado su ascenso, a falta de dos jornadas, a Segunda División. Fue Lucas Pérez, el capitán que volvió al club en enero de 2023, quien lideró al equipo desde el inicio, presente en todas las jugadas y con una pelea constante.

El deportivismo recuperó este domingo sus noches mágicas de celebración en una ciudad de La Coruña volcada. El Deportivo descendió a segunda división en 2018 y en 2019 tenía todo listo para celebrar un San Juan de Primera cuando el Mallorca remontó y lo privó de un ascenso que el año siguiente terminó con un descenso a Segunda B.

Al ritmo de 'Yo te quiero dar', el público rememoró el antiguo "Por eso yo te quiero dar algo de corazón, iremos a festejar que el Dépor salió campeón" que tanto se cantó con la Liga de 2000 o la Copa de 2002. Mucha fue la gente que se quedó fuera del campo, lleno, viendo el partido en las pantallas gigantes instaladas en la denominada 'Fan Zone' fuera del estadio.

El ascenso del Deportivo

Tampoco faltó la afición en el lugar mítico de las grandes celebraciones del deportivismo: la fuente de Cuatro Caminos. Aunque el Deportivo dijo que no irá a Cuatro Caminos hasta el 25 de mayo, tras la última jornada, la afición eligió ese punto como fin de fiesta. Pero en El Tertulión de Tiempo de Juego sí hubo fiesta con el jugador del partido y del ascenso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los jugadores del Deportivo se retiran del campo

"A tu hijo le tengo mucho cariño, mucho respeto", señaló Lucas Pérez cuando intervino Manolo Lama para contar algo que había hecho el jugador por él, "lo que pasa que habría que meterle cuatro goles es lo que hay, además se rio cuando nos remontaron 2-1 en el 94, se la tenía apuntada, pero también a su padre".

"Se lo dije a su hijo"

Fue en ese momento, entre risas de El Tertulión de Tiempo de Juego, que Lucas Pérez desveló que Manolo Lama le "debe una mariscada, que lo tengo apuntado también". "Pero lo bueno no era eso", remarca el comunicador de COPE, es que para conseguir una entrada en Riazor es imposible para mi familia para ver el partido".

"¿Sabes quién me consiguió las entradas?", preguntó Manolo Lama, "Lucas Pérez". "¿Y no se las pagaste?", preguntó Isaac Fouto: "No, no, me las regaló, después de la que tuvo con el niño". "No, no, está apuntado con la mariscada", señaló entre bromas el jugador del Deportivo de la Coruña después de lograr el ascenso.

Juanma Castaño quería saber "una cosa": "Cuando te cruzaste con Manu, el hijo de Manolo, en el campo, ¿te cagaste en su padre? ¿En algún momento le provocaste por ahí o no?". "Me acerqué después de marcar gol y le dije", revela Lucas Pérez, "oye, dile a tu viejo que tiene una deuda pendiente conmigo, la mariscada".

Gerard Martín disputa un balón con el centrocampista del Deportivo David MellaEFE

El jugador del Deportivo también desveló la respuesta de Manu Lama: "Muchas gracias por todo y te la debemos. Así me dijo". "Ah, qué educado, ¿eh? Si fuera al padre te hubiera liado alguna", señaló Juanma Castaño. "El padre, el primer balón que toco, me hubiera levantado siete metros, lo tengo muy claro", respondió Lucas Pérez entre bromas.