El escritor André Aciman asegura que nadie vive en el presente

El escritor André Aciman (Alejandría, 1951), autor de la exitosa novela "Llámame por tu nombre", está convencido de que nadie vive en el presente, como se dice a menudo, sino en una dimensión de vida "fantaseada" y se pregunta la razón por la que la gente acude a las redes sociales cuando tiene "una vida".

Son algunos de los asuntos que el novelista y ensayista aborda en su último libro, "Homo irrealis" (Alfaguara), una mezcla de ensayo y memorias en las que, como en sus anteriores obras, habla del deseo, la identidad y la nostalgia.

Aciman, que además de sus novelas ha escrito un libro de memorias sobre la experiencia de abandonar Egipto con su familia sefardí de origen turco, vive en Nueva York, donde ha sido profesor de Literatura, y es también un estudioso de la obra de Marcel Proust.

"No quiero exagerar porque sería decir que todos estamos locos, pero todos fantaseamos muchísimo y recordamos; tenemos recuerdos que nunca han sucedido pero se han convertido en igual de reales", ha indicado el escritor en una entrevista telemática con EFE.

Dice odiar que la gente asegure que vive el presente porque nadie lo hace y explica: "siempre vivimos en el futuro pensando en un pasado que ni siquiera se ha producido todavía. Y vivimos en esa dimensión con bastante frecuencia, más de lo que creemos".

Aciman ha escrito mucho, explica, sobre "la nostalgia del futuro": "A veces cuando nos imaginamos, ya pensamos en nosotros" sintiendo nostalgia " por una cosa que aún no ha sucedido.

También asegura que el hecho de escribir sobre uno mismo transforma al que lo hace y aunque no se trata de una "estafa o un engaño", el hecho de la escritura permite comportarse como si fuera otra persona.

Sin criticar su uso, se pregunta "por qué recurrimos a las redes sociales cuando tenemos una vida. ¿Por qué la gente puede pasarse un fin de semana entero en las redes sociales cuando podrían salir a encontrarse con sus amigos? ¿qué es lo que nos anima a sentarnos delante de una pantalla?. Es la tentación de renunciar a la vida real y dirigirnos a otra cosa", sostiene Aciman.

También cree que solo la buena literatura acerca a las personas a sí mismas, mientra que la mala les aleja al igual que ocurre con "una serie mala, que nos entretiene pero no nos hace mirar en nuestro interior".

Tampoco el cine actual le aporta mucho, indica Aciman: "no veo demasiadas películas últimamente que aporten algo nuevo y creo que es porque me estoy haciendo mayor y porque son muy superficiales. Hubo un tiempo en el que las películas me daban muchísimo", recuerda.