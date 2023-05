Elton John se despide de los escenarios españoles con dos conciertos en Barcelona

Rosa Díaz

El primer concierto de Elton John en España fue el 11 de marzo de 1979 en el Pabellón de Badalona (Barcelona) y los últimos serán no lejos de ahí, en el Palau Sant Jordi de la capital catalana, mañana lunes y el martes, las dos únicas fechas españolas de su gira de despedida.

A sus 76 años de edad, el artista británico pondrá punto y final el próximo 8 de julio en Estocolmo (Suecia) a una larga y fructífera relación de 60 años con su público para poder dedicar más tiempo a su familia, según dijo cuando anunció su despedida.

Barcelona está situada en la recta final de su gira "Farewell Yellow Brick Road Tour", un larguísimo adiós que Sir Elton John tuvo que aplazar por la pandemia y una operación de cadera.

Tras salvar todos estos obstáculos, Reginald Kenneth Wight, mundialmente conocido como Elton John, está a punto de cerrar la larga tanda de conciertos que inició en Estados Unidos en septiembre de 2018 y que han convertido estos últimos años en los más lucrativos de su vida.

Tanto es así que ya está empezando a matizar y ha aclarado que seguirá dando conciertos puntuales, aunque no volverá a embarcarse en grandes giras que le tengan alejado de su familia demasiado tiempo.

Según datos de Billboard Boxscore del pasado mes de enero, Elton John ha recaudado con esta gira 817,9 millones de dólares en 278 conciertos, con más de 5 millones de entradas vendidas, unas cifras que han batido todos los récords.

Los espectáculos que ha ofrecido hasta ahora han sido multitudinarios y emotivos, y miles de personas de todos los rincones del mundo han disfrutado del repertorio, con grandes éxitos de sus 60 años de carrera.

Entre ellos, John ha escogido canciones que han marcado época, como "Rocket Man", Candle in the Wind", "Sad Songs (Say So Much)", "Crocodile Rock", "Goodbye Yellow Brick Road" o "Your Song".

Y es que Elton John es uno de los artistas solistas más populares de todos los tiempos, con 38 discos de oro y 31 álbumes de platino y multiplatino, más de 50 éxitos Top 40 y más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Además, ostenta el récord del single más adquirido de todas las épocas, "Candle in the Wind 1997", con más de 33 millones de copias.

El cantante de las gafas excéntricas ha escrito la música de éxitos teatrales y cinematográficos como "Billy Elliot: The Musical", "Aida" y "The Lion King".

Desde su primera gira en 1970, Elton John ha protagonizado más de 4.000 actuaciones en más de 80 países.

Entre los numerosos premios y distinciones que le han otorgado se incluyen cinco Grammys, dos Oscar, dos Tony o dos Globos de Oro, entre muchos otros.

También cabe destacar su labor en la lucha contra el SIDA: en enero de 2018 recibió el Premio Crystal en el Foro Económico Mundial en Davos y su Fundación contra el SIDA Elton John, fundada en 1992, ha recaudado más de 400 millones de dólares hasta la fecha.