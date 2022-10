Cuerdas, de Estíbaliz Urresola, triunfa en el festival Octubre Corto

El film Cuerdas, de Estíbaliz Urresola, ha sido la obra triunfadora del festival Octubre Corto, que ha concluido este sábado en la localidad riojana de Arnedo, con la entrega de los premios del jurado y del galardón Ciudad de Arnedo, que ha recogido el actor vasco Asier Etxandia.

La vigésimo cuarta edición de Octubre Corto ha concluido con la entrega de premios, de los que Cuerdas se ha llevado tres, mientras que Ana Lambarri, con su corto "36" se ha llevado el galardón del público.

Premio Callaghan Adaptaction, al mejor cortometraje de ficción de Octubre Corto 2022, dotado con 2.000 euros, se ha otorgado a Cuerdas de Estíbaliz Urresola, que gracias a este galardón también ha sido calificado para los premios Goya.

El jurado recoge en su fallo que este corto destaca por "el equilibrio entre el drama de la historia con la vitalidad de las actrices" en una película que reivindica la figura de las abuelas "y forma y contenido van a la par, huyendo de subrayados para construir una historia sobre la dignidad que rezuma frescura y naturalidad".

El premio del público, dotado con 1.000 euros, ha recaído por votación en "36" de Ana Lambarri; el premio al mejor corto documental, dotado con 500 euros, ha sido para Oro rojo, de Carme Gomila; este trabajo también se califica para la próxima edición de los premios Goya.

"Ur azpian lore" de Aitor oñederra ha logrado el premio al mejor corto de animación, dotado con 500 euros; Mikel Gurrea se ha llevado otros 500 euros, por el premio a la mejor dirección, con el corto "Heltzear"; y Can Gardell, del Silvia Subirós y Florencia Aliberti ha logrado el premio al mejor guión, con la misma dotación; lo mismo que el premio al mejor guión, para Memory" de Nerea Barros.

Además se ha concedido el premio a la mejor interpretación femenina, para Begoña Suárez y todo el elenco de Cuerdas; y a la mejor masculina, para Ramón Barea, por su desempeño en el corto "La entrega", de Pedro Díaz.

También se ha concedido un premio al mejor corto de sostenibilidad, a Can Gardell, de Silvia Subirós y Florencia Aliberti.

Completa el palmarés el premio del jurado joven riojano, para Cuerdas; del público riojano, para Cristiano; y el premio al corto más social, para "Sorda" de Nuria Muñoz-Ortín.

Asier Etxandía ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la gala, al recoger el premio Ciudad de Arnedo, que convierte al actor vasco "en un arnedano más" y que sigue en el palmarés a Aura Garrido.

Etxandía ha recordado que formó parte del jurado de este certamen hace 13 años "pero, en realidad, la amistad con los organizadores me viene incluso de antes" y "desde que les conocí llevo a Arnedo en el corazón".

El actor vasco ha agradecido "la labor que se hace en este festival por un género como el del corto" y también ha destacado la emoción que le supone el que "me traten tan bien, porque muchas veces, en medio del estrés, no tienes conciencia de lo que haces y aquí me he encontrado con un repaso a todo mi trabajo", ha concluido.