Claudio Tolcachir y Lautaro Perotti, un clan de éxito que regresa con "Rabia"

El actor argentino Claudio Tolcachir se sube de nuevo a un escenario dieciséis años después de la última vez, un tiempo que ha dedicado a dirección, pero "Rabia", la adaptación de la novela de Sergio Bizzio, le ha hecho sucumbir de nuevo a la interpretación.

El clan argentino compuesto por Claudio Tolcachir, el también actor y director Lautaro Perotti, la actriz y directora Mónica Acevedo y la dramaturga María García de Oteyza se ha cohesionado para adaptar "Rabia", un texto sobre un hombre escondido en la buhardilla de la casa donde trabaja como sirvienta su novia, desde donde es testigo de las injusticias y atropellos de los dueños.

"Rabia" se estrena en el Teatro de La Abadía el 14 de septiembre, a pesar de que Tolcachir confiesa con humor que no sabían cómo ponerla en marcha.

"No teníamos ni idea de cómo hacerla, solo una intuición" y eso le bastaba para poner a punto un texto que había leído hace años y un sentimiento: "necesito que me pasen cosas".

Fueron "insomnios encadenados" los que hicieron que el proyecto arrancara, "la idea de alguien oculto me parecía maravillosa".

Un espectáculo que nace de un trabajo en equipo a ocho manos en el que todo se analizaba "juntos con mucha lucidez y por separado", advierte el actor, que se confiesa "agradecido y entusiasmado".

Tolcachir describe "Rabia" como un thriller muy irónico, "porque tiene mucho humor, además de muy sensorial. Eso me atrapó". Un monólogo en el que el protagonista durante la mayor parte de la obra no lo ve lo que ocurre, "lo escucha, lo intuye. Su historia la marcan los ruidos, los olores... y todo eso que nos hace imaginar me parecía muy teatral".

Un personaje "interesante, para ir descubriendo a través de lo que va contando y cómo va viviendo".

Los cuatro coinciden en que este proceso de un año de trabajo ha sido "intenso, placentero y desafiante, porque no teníamos referencia, no se parecía a nada que hubiéramos hecho antes".

En ese sentido, Lautaro Perotti asegura que durante la preparación "nos hemos equivocado y probado mucho, todo era discutible y se podía hablar".

Mientras que Mónica Acevedo ha apostillado se ha sido un camino de "disfrute, una manera de extender la familia que formamos en Buenos Aires (Argentina). Estamos superagradecidos de estar aquí".