El Mirall anuncia vetlles de Pentecosta, un recés i un concert de la Hermana Glenda a Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 17 de maig sobre dues vetlles de Pentecosta, programades per a aquest dissabte a l’església de Santa Tecla de Barcelona (a les 20.00h) i a la parròquia de Sant Joan de Sanata de Llinars del Vallès (21.30), sobre un recés previst per a diumenge a les 9.30h al col·legi la Salle Gràcia i sobre un concert-pregària benèfic que es farà el 26 de maig a les 17.00h a l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Carla Costa, membre del Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica en l’Esperit, Anna Ludevid, cantant i agent pastoral amb el grup Cor Nou, i Glenda Hernández Aguayo (Hermana Glenda), cantautora, que oferirà el concert del dia 26 a Barcelona. Carla Costa ha presentat la Vetlla de Pentecosta a l'església de Santa Tecla com “una estona de lloança, invocació a l’Esperit Sant combinada amb música i silenci, amb imposicions de mans” com a enviament. En aquesta línia, ha afegit que “es tracta d’unir-se un grup de creients a la comunitat cristiana d’aquesta parròquia, en una trobada oberta a tothom”.





D’altra banda, Carla Costa ha explicat que el recés de diumenge 19, Pentecosta, a la Salle Gràcia “és una jornada de pregària i convivència que comença amb les Laudes, tot i que no siguin totalment litúrgics, i segueix amb sessions de formació, cants de lloança i finalment l’Eucaristia a la tarda, tot predicat pel sacerdot Jordi Miró”. Igualment ha comentat que “s’hi pot participar tot el dia o bé l’estona que es pugui”, i ha apuntat que es tracta “d’una de les experiències que comparteixen les dues grans realitats de la Renovació Carismàtica” al cap de l’any. La servidora del Grup Bona Nova de la Renovació en l’Esperit ha recordat, a més, que aquestes experiències actualitzen “aquella única vivència dels apòstols i la Mare de Déu quan van rebre l’Esperit Sant i van donar inici a l’Església”, des de la diversitat d’aquell moment, d’ara i de sempre.





Anna Ludevid, en la seva intervenció, ha dit que la vetlla del mateix dissabte a les 21.30h a la parròquia de Sant Joan de Sanata recull el testimoni “d’una altra vetlla que se celebrava fins ara als franciscans de Granollers, una comunitat que enguany no ha pogut acollir-la, motiu pel qual s’ha buscat aquest nou espai per primera vegada, amb l’objectiu de reunir totes les persones, sobretot de la zona del Vallès Oriental, que vulguin invocar l’Esperit Sant”. A partir de la seva experiència amb el grup Cor Nou, un duet que forma amb el seu marit, Ludevid ha destacat que el

cant vol elevar la pregària “en una trobada on la imposició de mans també marca la vivència de la fe”.





Hermana Glenda, testimoni de fe en el cant meditatiu





A la part final del col·loqui, Glenda Hernández Aguayo ha anunciat el concert que farà diumenge 26 de maig a les 17.00h a l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya. L’ha definit com “una trobada amb elements de la psicologia per estimular la pregària a l’Esperit Sant”, en aquest cas coincidint amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat però amb la mateixa unció de la Pentecosta. La Hermana Glenda ha animat tothom a fer-se present en la seva estona de música i veu, on els seus cants “serviran per interioritzar i reflexionar, a partir de la Paraula de Déu, sobre el sofriment i el desànim de moltes persones” que no tenen el mínim necessari per viure.

En un altre moment, la Hermana Glenda ha recordat la seva vocació a la vida consagrada, que “va passar per moments de dificultats i dubtes però també per un discerniment llarg” que la va portar de pertànyer a la congregació de la Consolació, present a Tortosa, a “un desenvolupament més personal del do de la música com a via de transmissió de l’evangeli i del missatge de la Sagrada Escriptura a tothom”. Igualment s’ha mostrat molt contenta d’aquest canvi iniciat “ara fa uns 14 anys, amb incardinació a la diòcesi de Terrassa, gràcies al bisbe d’aquell moment”, que la va acollir. Finalment la religiosa xilena, actualment consagrada a l’Orde de les Verges, ha recordat que no va tenir una joventut gens fàcil i que al seu país va patir les inestabilitats socials, polítiques i religioses. Durant el col·loqui, ha sonat uns moments la seva cançó ‘Ven, Espíritu Divino’, un tema que ha qualificat de “novedós i alhora d’estil antic, però molt connectat amb el moment present”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament, dimarts 14 de maig, de Joan Torra com a nou rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Vine, Sant Esperit', un tema de Marcos Barrientos traduït al català i interpretat per Carla Costa, gran ambientació de la Pentecosta: https://www.youtube.com/watch?v=ehjl9x_iDm4.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la celebració de Santa Gemma aquesta setmana a la comunitat passionista de Barcelona, el tercer concert 'Arrela't a la música' de l'Orfeó Lleidatà organitzat per Arrels Sant Ignasi de Lleida, la IX Jornada de Basíliques Històriques de Barcelona dedicada dijous 16 i divendres 17 de maig a Sant Pau del Camp, el pelegrinatge internacional d'aquest 13 de maig a Fàtima presidit enguany pel cardenal Joan Josep Omella i l'ordenació diaconal diumenge 12 del seminarista de Terrassa Javier Bausili. Tot això i una mica

més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).