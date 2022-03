Arturo Valls: su vida fuera de la pequeña pantalla, su faceta como empresario y cómo conoció a su mujer

Arturo Valls está tocado con la varita mágica del éxito. Hace escasamente un mes, el corto 'Tótem loba' del que es productor ganaba el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. El actor, humorista, presentador y productor estaba exultante a la hora de recibir junto al resto del equipo del corto el cabezón.

Como actor, en 15 días le veremos en la pantalla grande como uno de los actores protagonistas de 'Cámera Café: La Película' que se estrena en unos días, el próximo 25 de marzo [lo que puede ser un gran regalo de cumpleaños, el 24 de marzo cumplirá 47 años].

NUEVO TRAÍLER

¿Qué pasaría si la oficina la dirigiera un mono con platillos? Pues más o menos lo mismo que si lo hiciera Jesús Quesada ?? pic.twitter.com/XIE10y6YQR — Camera Café (@CameraCafePeli) March 1, 2022

Fue con 'Cámera Café' [con su versión serie de humor de capítulos cortos que discurrían en torno a la máquina de café de una oficina] cuando muchos telespectadores conocieron la faceta de actor de Arturo Valls, ya que se había hecho famoso como uno de los hombres de traje y gafas negras, como uno de los reporteros de 'Caiga quien Caiga".

El 'Caiga quien Caiga' español estaba basado en el programa argentino del mismo título; así como la serie 'Sin novedad' de HBO Max -uno de los últimos proyectos en los que podemos ver a Arturo en el papel de policía, miembro de una "singular" patrulla nocturna junto a Carlos Areces-, está basada en la serie australiana 'No Activity'.

El privilegio de 'Mask Singer': "Puedo hablar con un pulpo"

Ya está en marcha la tercera edición de 'MasK Singer: adivina quién canta' que va a contar con Ana Obregón, Mónica Naranjo y los ya habituales, Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, como investigadores.

Como maestro de ceremonia continúa Arturo Valls que define a 'Mask Singer' como "el mayor espectáculo de la televisión mundial ahora mismo, puro entretenimiento, puro riesgo, todo es sorpresa", de tal cariz que al presentador le ha dado una oportunidad tremenda "el privilegio de hablar con un pulpo".

Un espectáculo visual, de intriga, que sorprende a investigadores y público y que ha involucrado a personajes públicos y famosos que nadie imaginaba que se pudieran prestar a participar en un concurso: Isabel Preysler, María Zurita, Esperanza Aguirre, La Toya Jackson o Paloma San Basilio.

Durante un tiempo compaginó su papel de maestro de ceremonias de 'Mask Singer', presentando a la vez 'Me resbala' y cada tarde 'Ahora Caigo', concurso en el que durante 10 años ha mostrado su saber hacer como presentador y como humorista. Una década que terminaba de golpe a finales del verano del 2021. "La decisión (de terminar el programa) fue mía”, reconocía el presentador que admitía que en Antena 3 “hubiesen estado encantados de que hubiese seguido”, la idea de la cadena era que “siguiera el programa, pero entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendieron muy bien”.

“La experiencia fue una maravilla, pero era una etapa que entendía que estaba ya hecha” y añadía para despedirse de 'Ahora Caigo': "He sido muy feliz en este sitio. Aquí me han dejado hacer el ganso, mucho. Con total libertad, lo más valioso que existe en este medio. Gracias a todos por estos 10 años! Viva Ahora caigo!"

¿Sabes lo bonito que es despertarte y escuchar ‘hola, papi’?

Al margen de su vida profesional, que le deja poco tiempo libre, el que tiene se lo dedica a su mujer y a su hijo: Patricia y Martín.

Esta es una de las pocas imágenes de los tres juntos, de las pocas que Arturo Valls sube con cuentagotas a sus redes sociales. Arturo mantiene a su familia alejada de su vida profesional, aunque alguna vez comparte aficiones.

Como cualquier padre, comparte cada minuto de tiempo libre con su hijo y como cualquier padre, desde que nació Martín "dejé de pensar solo en mí mismo, y me dediqué y me dedico a pensar en él y para él" confesaba, hace unos años, en una entrevista a Europa Press en la que revelaba que su hijo "está hecho un viajero. En esos viajes compartimos las 24 horas del día y disfrutamos mucho. A veces me pregunto si él lo apreciará o se acordará de esos paisajes".





En resumen, Martín es para Arturo su mejor medicina, "¿Tú sabes lo bonito que es despertarte y escuchar ‘hola, papi’, y cuando vuelves a casa del trabajo que te dé un abrazo? Eso hace que se te pasen todos los males".

Patricia, su mayor apoyo en la sombra

Martín es fruto de su unión con Patricia María Santiveri. La historia de amor entre Arturo y Patricia es fruto de esas casualidades de la vida que tienen su causalidad en un choque surrealista que el humorista tuvo con una chica en una tienda.

Como conoció Arturo a su mujer? Aquí la respuesta ?????? #ahoracaigopic.twitter.com/vcz3qAb061 — ETERNAMENTE INOCENTE ?? ?????? (@fuera_salvame) May 3, 2018

Arturo estaba intentado memorizar el perfume que llevaba la mujer que se volvió al darse cuenta de que la seguía y le increpó:“Pero ¿Dónde vas inútil? Mira por dónde vas, qué torpe eres”. Al ver lo mal que le había sentado, el actor y presentador quiso pedirle perdón acompañándola hasta el coche. Y allí, esperando estaba la que hoy es su mujer, Patricia. “La rancia es mi cuñada. Hola, cuñada. Guapa. Un besito desde aquí te mando”, decía entre bromas al contar la anécdota de cómo conoció a su mujer en 'Ahora Caigo'.

Aunque no se prodiga mucho en hablar de su vida privada, cuando lo hace, deja constancia de lo enamorado que está de Patricia, como cuando en 'El Hormiguero' le confesaba a Pablo Motos que "admiro mucho a mi mujer. Es que si no, no podría ser mi pareja. La admiro mucho”, mientras la cámara enfocaba a Patricia, que se tapaba la cara para que no se viera que se ponía roja ante la declaración de amor de Arturo.





Patricia es el gran amor de su vida. De hecho, a Arturo se le conocen muy pocas relaciones sentimentales. En 2004, el presentador mantuvo una relación con Eva González que duró escasamente un año. La Miss España (actual presentadora de 'La Voz'), colaboraba entonces en el programa 'UHF' de Antena 3 junto a Nuria Roca y Florentino Fernández. Las veces que se les vio juntos por la calle, siempre se mostraban felices.

Importante patrimonio familiar

Además de actor y presentador, Arturo Valls también es empresario. En 2015, fundó Pólvora Films, asociada con Estela Films, para producir la película 'Los del túnel'. También está al frente de la sociedad Jonner & Foner Producciones SL, dedicada a la "postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión", cuya sede está en Valencia. Para estas faceta, Arturo cuenta con la ayuda de Arturo Valls Carpi, su padre, y de Patricia, su mujer.





¿El éxito ha cambiado a este valenciano que está a punto de cumplir 47 años? le preguntaban en una entrevista en Chance. Esta es la respuesta: "Pues sigo siendo el mismo chaval que salió de Valencia con la maleta cargada de ilusiones. Pero he cambiado porque he madurado mucho, por ejemplo, en la inconsciencia con la que hacía todo cuando era más joven. Tampoco valoraba mucho las ofertas de trabajo... Y ahora, la tendencia es trabajar menos y pasar más tiempo con la familia y esto es en lo que he cambiado. Antes era mucho más kamikaze a la hora de tomar decisiones laborales, por ejemplo.

Filmografía

Trayectoria como actor: 'El corazón del guerrero' (2000), 'Torrente 2: Misión en Marbella' (2001), 'Casual Day' (2007), '8 citas' (2008), 'Perdiendo el norte' (2015), 'Villaviciosa de al lado (2016), 'Los del túnel' (2017), 'Toc Toc' (2017), 'El mejor verano de mi vida' (2018), 'Tiempo después' (2018) o '4 latas' (2019). También ha puesto voz a personajes animados como en 'Madagascar' (2005 y 2008), 'Bee Movie' (2007) o 'Bob Esponja' (2015), entre otros.

Le puedes ver en series como 'Un paso adelante' (2002), '7 vidas' (2003), 'Camera Café' (2005), 'Aída' (2007), 'Gominolas' (2007), '¡Fibrilando!' (2009), 'Pelotas' (2009), 'La isla de los nominados' (2010), 'Museo Coconut' (2011), 'Fenómenos' (2013), 'Vive cantando' (2014), 'Cuéntame un cuento' (2014) o 'Justo antes de Cristo' (2020).