El Gran Wyoming confiesa el nombre del político que terminó con 'Caiga Quien Caiga': "Llamó"

La noche del jueves, El Gran Wyoming recibió a Jordi Évole en el plató de 'El Intermedio'. En esta ocasión, el periodista acudió al plató de laSexta para promocionar la última entrega de 'Lo de Évole'. Este domingo, se lanzará el tercer episodio y será protagonizado por el expresidente del Gobierno Felipe González.

"Cumple 80 años. También se cumplen 40 años de su llegada a la Moncloa, pero la entrevista tiene un terreno más personal, con temas de los que no hemos hablado antes", contaba el entrevistado, explicando los motivos por los que decidió lanzar este episodio este 6 de marzo. "Cerramos la entrevista en noviembre y no sabíamos que la íbamos a hacer una semana después de que Rusia invadiese a Ucrania. Dice que Putin va a arrasar ese país y que no se sabe cuál será su próximo objetivo", agregaba.

Acto seguido, el presentador enumeró algunos de los rostros reconocido que Évole todavía no ha entrevistado. Entre ellos, han destacado Putin, el rey emérito, Pablo Casado y el propio Wyoming. Ante esto, el entrevistado le ha ofrecido que la entrega que le queda por grabar sea protagonizada por él. "Pues venga, tienes una oportunidad. Pregúntame algo", le propuso el presentador.









"¿Qué echas de menos de Telecinco?"



"¿Qué echas de menos de Telecinco?", quiso saber Évole, haciendo referencia a su etapa en 'Caiga Quien Caiga'. "El sorteo del telecupón. Coincidía en maquillaje, te lo juro", respondía el conductor del espacio. "¿Con quién?", quiso saber Évole. "Con las chicas que decían ‘el 5’", recordaba el comunicador.

“Es lo que echo de menos, Telecinco era un sitio muy especial”, reconocía Wyoming. "¿A Vasile lo conociste? El presidente de Telecinco", seguía preguntando Évole. "Sí, claro. No ves que lo hice millonario. Pues bien. Me pusieron la alfombra roja pero en la dirección de salida”, contaba el presentador entre bromas. "Es verdad que os chaparon el programa, ¿no? Hubo un momento que Aznar... bueno Aznar, no sé, digamos el entorno. Que no gustaba mucho lo que hacíais", apuntaba el periodista.

"Me dicen que tenemos que despedir", soltaba el comunicador para intentar evitar la pregunta. "Hay censura en La Sexta", le replicaba Évole. "Aznar llamó, se cagó en todo el mundo y me mandaron a tomar por culo", confesaba entonces Wyoming. "No es la única versión, hay más, pero esto se estaba poniendo excesivamente caliente, parecía la estación de tren de Kiev", decía el comunicador entre risas, sin querer hablar más de ello.