Orozco, Bisbal, Melendi o Maldita Nerea protagonizan una noche de música y compromiso a beneficio de Manos Unidas

El Movistar Arena se ha quedado pequeño este sábado en una nueva edición de ‘La Noche de CADENA 100’, que ha reunido en un mismo escenario a figuras de la talla de Antonio Orozco, David Bisbal, Melendi, Nil Moliner, Beret, Loreen, Efecto Pasillo, Maldita Nerea, Depol y Sidecars en una cita solidaria a beneficio de Manos Unidas.

Como no podía ser de otra manera, Javi Nieves y Mar Amate, las voces del programa despertador de CADENA 100 ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, han sido los encargados de llevar las riendas de una noche en la que la mejor variedad musical ha sido la gran protagonista.

El arranque corrió a cargo de Nil Moliner, que encendió el Movistar Arena con ‘Tu cuerpo en braille’, ‘Me quedo’ y su ya icónico ‘Libertad’.

Maldita Nerea tomó el relevo con ‘No pide tanto idiota’ y ‘El secreto de las tortugas’, convirtiendo el recinto en un auténtico coro colectivo.

Javi y Mar en La Noche de CADENA 100

DE LA INTIMIDAD DE BERET AL FENÓMENO LOREEN

Sidecars mantuvo la energía con ‘Amasijo de huesos’ y ‘Mundo imperfecto’, antes de uno de los bloques más emotivos de la noche a cargo de Beret, que con ‘Si por mí fuera’ y ‘Nadie más te quiere’ logró crear uno de los momentos más íntimos.

Efecto Pasillo devolvió el ritmo poniendo en pie a los 14.000 asistentes con ‘Buen café’ y ‘Pan y mantequilla’ antes de que Depol certificara que temas como ‘Ibiza’ o ‘Quién diría’ ya forman parte del imaginario colectivo.

Tras ellos, la sueca Loreen, ganadora de Eurovisión en dos ocasiones, se encargó de demostrar que ‘Tattoo’ suena igual de grande en Madrid que en cualquier escenario del mundo, ofreciendo uno de los momentos más espectaculares de la noche.

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La recta final estuvo marcada por actuaciones de enorme intensidad. Antonio Orozco dejó una atmósfera cargada de emoción con ‘Entre sobras y sobras me faltas’ y ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'.

Uno de los grandes hitos de la noche llegó de la mano de Melendi. El asturiano eligió La Noche de CADENA 100 para presentar en directo su nuevo single, ‘Fecha de caducidad’. Un estreno esperado que el público recibió con entusiasmo.

El broche final lo puso David Bisbal que hizo vibrar al público con ‘Bulería’ y ‘Ave María’, y sorprendió con otro gran momento de la noche al interpretar por primera vez en directo su versión de ‘Vivir así es morir de amor’, que no verá la luz en plataformas hasta el próximo 10 de abril.

Una actuación exclusiva que convirtió ‘La Noche de CADENA 100’ en el primer escenario en acoger este esperado estreno.

Orozco en La Noche de CADENA 100

MÚSICA QUE CAMBIA VIDAS

Desde 2009, CADENA 100 colabora de manera continuada con Manos Unidas. Una alianza que cada año se materializa en este gran concierto solidario, consolidado como una de las citas musicales más importantes y comprometidas del país.

‘La Noche de CADENA 100’ mantiene intacta su vocación solidaria en esta última edición, que tiene como objetivo contribuir a un proyecto de Manos Unidas en Alepo (Siria), en colaboración con Maristas Azules, centrado en ofrecer apoyo educativo, psicológico y social a familias vulnerables.

Una vez más, artistas y oyentes de CADENA 100 han demostrado que la música puede ir mucho más allá del escenario, convirtiéndose en motor de cambio real.