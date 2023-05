Abad Faciolince: "Concibo mi trabajo de escritor como el de un médium"

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince asegura que concibe su trabajo "como el de un médium" y se siente como "una especie de antena y de orejas que se mueven por el mundo", por lo que, cuando conoce una historia "particularmente literaria", la cuenta.

"Para mí, leer y escribir es un poco como comer o como hacer pipí, una función biológica de todos los días, común y corriente", ha afirmado este jueves Abad Faciolince, que ha participado en una charla con la escritora chilena Lina Meruane dentro de Verdial, la Fiesta de las Letras y la Cultura Iberoamericana, que se celebra en Málaga.

Estaba escribiendo su última novela, "Salvo mi corazón, todo está bien", sobre un cura que necesita un trasplante de ese órgano, cuando Abad Faciolince sufrió una angina de pecho.

"Siempre he pensado que, para escribir un libro, uno tiene que conocer a fondo a los personajes y sus circunstancias. No era lo más agradable enfermar del corazón, pero sí una oportunidad de entender qué puede sentir alguien cuando espera un trasplante".

Investigó entonces sobre este órgano y los trasplantes y terminó su novela después de la operación a corazón abierto a la que se sometió para sustituir una válvula aórtica, y la noche antes de la intervención envió a su agente lo que tenía escrito hasta entonces tras leer "que el 2 por ciento de los pacientes mueren en esa operación y otro porcentaje queda medio idiota".

Por su parte, Lina Meruane tuvo como punto de partida la experiencia personal de la ceguera que sufrió en la novela "Sangre en el ojo".

"Fue un momento realmente muy duro, porque no sabía si me iba a recuperar. Estuve dos meses sin ver, tuve una operación ardua y encontré estrategias para no perder la cabeza. Pensé que, si me recuperaba de eso, iba a escribir".

Explica que lo que más le costaba "era usar el yo", porque "parece que uno cuenta su cuerpo, y eso es algo femenino y parece menos literario o menos universal".

Sin embargo, precisa que, en esa novela, el personaje de la chica que se queda ciega está "tomado" de lo que le ocurrió a ella, "pero uno usa su historia para contar la historia de otro".

"Una novela no vale más porque esté basada en una historia real", advierte Meruane, que no cree que "debiera haber temas vedados, lo vedado es escribir mala literatura", porque la novela "tiene que funcionar".

Resalta que una de las quejas de las escritoras es que, "durante mucho tiempo, los escritores que escribían personajes de mujeres rara vez le daban sustancia a esos personajes".

"Las mujeres que iban en contra de la convención social, como Madame Bovary o Ana Karenina, son personajes muy interesantes, pero terminan con el castigo social que dicta el autor, que no les da una salida", lamenta Meruane.