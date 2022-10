La 080 Barcelona Fashion arranca este martes su trigésima edición, una cita de cuatro días que estará marcada por la vuelta a la presencialidad por primera vez tras la pandemia, así como por una apuesta decidida por la sosteniblidad de las colecciones.

La firma Escorpion y su última colección "Euphoria" de Carles Gràcia serán los primeros en mostrar de nuevo con el calor del público sus propuestas en el recinto modernista de Sant Pau de Barcelona, el que ya fue el último escenario en 2019 antes de los desfiles pregrabados de los últimos dos años.

La directora de la 080, Marta Coca, destacó en la presentación de esta edición número 30 que hasta 23 firmas desfilarán durante las cuatro jornadas de moda, incluidas veteranas de la pasarela catalana como Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Simorra, Txell Miras o Menchen Tomas.

Asimismo, también algunos nombres que van convirtiéndose en habituales de la cita aunque aún no habían podido disfrutar de desfiles con público, como Is Coming o The label edition.

Por otro lado, también repite en un formato que pretenderá acercarse más a la tecnología que a las propuestas de desfile clásicas la marca LR3, que presentará una "experiencia digital pionera" en la que "se irá de lo físico a lo virtual" y que podrá verse en un pabellón aparte durante los 4 días de 080, ha avanzado Coca.

Destacará asimismo el viernes un desfile con prendas de segunda mano lleva el nombre de "Reborn" (renacido) y se trata de una colección creada con ropa 100 % recuperada de plantas de clasificación de residuos textiles y tiendas de segunda mano como Humana que han pasado el filtro de los estilistas Fermin+Gilles.