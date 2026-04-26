Revelan la causa oculta que sabotea el equilibrio en las lesiones medulares

Muchas personas que sufren lesiones medulares incompletas se enfrentan a una extraña paradoja: aunque conservan la capacidad de caminar, pierden estabilidad y tienen serias dificultades para realizar acciones tan cotidianas como mantenerse de pie o sostener un objeto con firmeza. Esta aparente contradicción ha sido durante mucho tiempo un desafío para la medicina y la rehabilitación.

Ahora, un revolucionario estudio del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, publicado en el ‘Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation’, pone luz sobre este fenómeno. La investigación concluye que “el problema no radica solo en la fuerza muscular, sino en la forma en que se coordinan las señales nerviosas”. Es como una orquesta perfectamente capaz, pero en la que cada músico toca a un ritmo completamente diferente.

El problema no radica solo en la fuerza muscular, sino en la forma en que se coordinan las señales nerviosas"

Cuando los músculos dejan de cooperar

En un sistema nervioso sano, el cerebro, la médula espinal y los músculos trabajan en perfecta armonía. Los impulsos eléctricos viajan de manera sincronizada hacia las fibras musculares, permitiendo que estas actúen como un equipo cohesionado para generar movimientos suaves, precisos y estables. Esta sincronía es la que nos permite realizar ajustes posturales casi sin darnos cuenta.





Sin embargo, tras una lesión medular incompleta, este flujo de comunicación se altera. Las órdenes dejan de llegar de forma ordenada y los músculos pierden su capacidad de actuar en conjunto. El resultado directo de esta anarquía son los movimientos menos estables, los temblores y una creciente dificultad para controlar la fuerza que se aplica en cada acción.

El esfuerzo lo cambia todo

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación, dirigido por la profesora Ruoli Wang y el investigador Zhihao Duan, analizó la actividad muscular de 25 voluntarios. Utilizando sensores eléctricos de superficie, una tecnología no invasiva, pudieron registrar la actividad de las llamadas “unidades motoras”, que son los equipos formados por una neurona y las fibras musculares que esta controla.

Uno de los descubrimientos más relevantes del estudio es que la descoordinación neuronal varía drásticamente según la intensidad del esfuerzo. Cuando los participantes aplicaban solo un 20% de su fuerza máxima, las señales nerviosas aparecían totalmente desorganizadas. Las unidades motoras eran incapaces de activarse de forma conjunta, lo que explica los movimientos temblorosos y la inestabilidad en tareas de baja intensidad.

En cambio, al aumentar la exigencia al 50% de la fuerza, el sistema nervioso respondía con señales mucho más fuertes, pero también excesivamente rígidas. En lugar de mejorar la coordinación, los músculos tendían a actuar como un bloque compacto, lo que dificultaba los ajustes finos y delicados necesarios para mantener el equilibrio. Los investigadores lo resumen de forma clara: "el problema no es solo la falta de señal, sino la pérdida de flexibilidad en su regulación".

El problema no es solo la falta de señal, sino la pérdida de flexibilidad en su regulación"

Hacia una rehabilitación personalizada

Este hallazgo va más allá de la simple explicación del fenómeno. El estudio ha logrado identificar un patrón específico en el “impulso nervioso compartido”, es decir, en la señal que coordina la activación de los diferentes músculos. Este patrón anómalo podría funcionar en el futuro como un biomarcador: una medida objetiva para evaluar con precisión el estado del sistema nervioso de un paciente.

Disponer de este tipo de indicador abre la puerta a una nueva era de terapias mucho más personalizadas. Los tratamientos actuales se centran, en gran medida, en fortalecer los músculos. Sin embargo, este nuevo enfoque sugiere que es fundamental trabajar también en mejorar la calidad y la sincronización de las señales nerviosas.

Recovery of elderly woman after stroke in hospital room with doctor and nurse. Neurologist holding anatomical model of human brain, conceptual image

Gracias a los sensores avanzados, los especialistas pueden medir con exactitud cómo se activan las unidades motoras. Esto facilita el diseño de ejercicios específicos y la aplicación de técnicas de estimulación dirigidas a reentrenar la coordinación neuromuscular. El objetivo ya no es solo recuperar la fuerza, sino mejorar el control motor fino y la estabilidad, dos pilares clave para la autonomía en la vida cotidiana.

Aunque los propios investigadores reconocen que el tamaño de la muestra es limitado y que los resultados deben interpretarse con cautela, el trabajo aporta una evidencia sólida sobre un aspecto clave y poco explorado. Comprender cómo se altera la coordinación entre los músculos y el sistema nervioso permite replantear las estrategias de tratamiento para miles de personas, ofreciendo una nueva esperanza para recuperar no solo la movilidad, sino también el control y la precisión.