La app que puede salvar tu vida en solo 7 segundos: con el micrófono de tu teléfono móvil

En un mundo donde los avances tecnológicos suelen estar liderados por gigantes empresariales, la historia de Siddarth Nandyala, un joven de solo 14 años, se presenta como un verdadero hito en la innovación médica. Este adolescente prodigio ha desarrollado Circadian AI, una aplicación móvil capaz de detectar enfermedades cardíacas graves en menos de siete segundos. Pero la verdadera revolución no está solo en su velocidad o precisión, sino en su potencial para salvar millones de vidas, especialmente en regiones con acceso limitado a servicios médicos especializados.

el funcionamiento de circadian ia

La aplicación utiliza el micrófono del teléfono móvil para captar los sonidos del corazón del usuario. A partir de ese simple audio, su sofisticado sistema basado en inteligencia artificial analiza las señales acústicas para detectar signos de: insuficiencias cardíaca, arritmias, anomalías en las válvulas cardíacas.

Lo impresionante es que, según datos clínicos, Circadian AI alcanza una precisión de más del 96 %, una cifra comparable, e incluso superior, a la de muchos métodos tradicionales de diagnóstico utilizados en entornos hospitalarios.

Probada con más de 18.500 pacientes

Esta no es una tecnología experimental. Circadian AI ha sido ya validada clínicamente tras ser probada en más de 18.500 pacientes en hospitales tanto de Estados Unidos como de India. Esto le da una robustez científica que refuerza su confiabilidad como herramienta de diagnóstico.

La validación internacional también resalta su aplicabilidad en diversos contextos culturales, lingüísticos y sanitarios, algo esencial para tecnologías que aspiran a tener impacto global.

Siddarth Nandyala

una herramienta vital en lugares sin cardiólogos

Uno de los aspectos más revolucionarios de Circadian AI es su accesibilidad. En zonas rurales o países con sistemas sanitarios colapsados o sin recursos, esta aplicación puede ser la única línea de defensa ante una emergencia cardíaca. No se necesita un médico ni un dispositivo médico complejo: basta un teléfono móvil.

En situaciones donde cada segundo cuenta, esta app puede literalmente marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagínese un trabajador rural, a cientos de kilómetros del hospital más cercano, que empieza a sentir síntomas de un infarto. Con Circadian AI, puede obtener un diagnóstico preliminar en segundos y tomar decisiones críticas a tiempo.

la medicina del futuro

Lo más impactante de esta historia es que la medicina del futuro ya no es una promesa, sino una realidad tangible. Y no viene de una multinacional, sino del ingenio de un adolescente decidido a cambiar el mundo. Siddarth Nandyala no solo ha creado una app; ha puesto una herramienta de diagnóstico clínico al alcance del bolsillo de cualquier persona con un smartphone.

Este avance también redefine las posibilidades de la inteligencia artificial en la salud. Lo que antes requería costosos equipos y especialistas, ahora puede obtenerse en segundos desde la palma de la mano.

Siddharth Nandyala

Un ejemplo de cómo la tecnología puede democratizar la salud

Circadian AI es mucho más que una app. Es un símbolo del potencial de la tecnología para democratizar el acceso a la salud, especialmente en un mundo donde aún hay enormes desigualdades en el acceso a la atención médica.

Gracias a esta innovación, millones de personas en el mundo tendrán una nueva oportunidad de vivir, incluso en los lugares más remotos del planeta. Y todo comenzó con un adolescente curioso, un micrófono de móvil… y la determinación de hacer el bien.