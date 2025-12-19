Un análisis de sangre revoluciona la detección del cáncer de cabeza y cuello: lo anticipa hasta diez años

La lucha contra el cáncer ha alcanzado un nuevo hito que podría cambiar las reglas del juego. Un equipo de investigadores ha desarrollado un innovador análisis de sangre capaz de detectar ciertos tipos de cáncer de cabeza y cuello con hasta diez años de antelación a la aparición de los primeros síntomas. Este avance supone una auténtica revolución en el campo del diagnóstico precoz, abriendo una ventana de oportunidad sin precedentes para tratar la enfermedad en sus fases más incipientes, cuando las probabilidades de éxito son mucho mayores.





El estudio se centra en los tumores originados por el virus del papiloma humano (VPH), responsable de cerca del 70% de los cánceres orofaríngeos en países como Estados Unidos. A diferencia de otros como el de cuello uterino, para el que existen pruebas de cribado rutinarias, estos cánceres suelen diagnosticarse tarde, cuando el tumor ya se ha extendido y los síntomas son evidentes. Esta situación obliga a recurrir a tratamientos muy agresivos con secuelas importantes para los pacientes.

Cómo funciona la nueva prueba

La nueva herramienta, bautizada como HPV-DeepSeek, es una prueba de biopsia líquida que utiliza tecnología de secuenciación del genoma completo. Su objetivo es rastrear y localizar en el torrente sanguíneo fragmentos minúsculos de ADN del VPH que se desprenden de un tumor. Esta técnica permite "ver" la firma molecular del cáncer mucho antes de que sea detectable por otros medios o de que el paciente note alguna anomalía.

Resultados que abren una puerta a la esperanza

El prometedor avance, publicado en la prestigiosa revista 'The Journal of the National Cancer Institute', ha sido presentado por investigadores del Mass General Brigham en Estados Unidos. Para validar la eficacia de la prueba, el equipo analizó 56 muestras de sangre de un biobanco, 28 de las cuales pertenecían a personas que, años después, desarrollaron un cáncer de cabeza y cuello. Los resultados han sido extraordinarios.

HPV-DeepSeek logró detectar el ADN tumoral del VPH en 22 de las 28 muestras de los futuros pacientes, y gracias al uso de aprendizaje automático (machine learning), la precisión se elevó hasta identificar 27 de los 28 casos de cáncer. Notablemente, el diagnóstico más temprano se consiguió en una muestra de sangre recogida casi ocho años antes de la confirmación clínica, con una capacidad potencial de hasta diez años. Además, ninguna de las 28 muestras de control (personas sanas) dio positivo, lo que demuestra una especificidad del 99% y minimiza el riesgo de falsos positivos.

El Dr. Daniel L. Faden, oncólogo e investigador principal del estudio, ha destacado la importancia del hallazgo. "Nuestro estudio demuestra por primera vez que podemos detectar con precisión los cánceres asociados al VPH en personas asintomáticas muchos años antes de que se les diagnostique cáncer", ha afirmado en un comunicado. Esta detección ultra-temprana es clave para cambiar el pronóstico de la enfermedad.

Podemos detectar con precisión los cánceres asociados al VPH muchos años antes del diagnóstico"

El doctor Faden también ha explicado las consecuencias de un diagnóstico tardío: "Cuando los pacientes llegan a nuestras clínicas con síntomas, requieren tratamientos que provocan efectos secundarios importantes y de por vida ". Por ello, la esperanza reside en esta nueva tecnología. "Esperamos que herramientas como HPV-DeepSeek nos permitan detectar estos cánceres en sus etapas más tempranas, lo que puede mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes", ha concluido.

Europa Press



El futuro de la detección precoz

Aunque los resultados son muy esperanzadores, los investigadores ya trabajan en el siguiente paso. Actualmente se está llevando a cabo un segundo estudio ciego, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, para validar estos hallazgos a mayor escala. Se utilizarán cientos de muestras de un ensayo clínico del Instituto Nacional del Cáncer británico, lo que permitirá confirmar la robustez y fiabilidad de HPV-DeepSeek antes de su posible implementación clínica.