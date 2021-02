Boletín de noticias COPE del 8 de febrero de 2021 a las 17.00 horas

Surgen las dudas sobre la conveniencia de poner la vacuna de Astra Zeneca sobre todo tras conocerse que es muy poco eficaz en la variante sudafricana del coronavirus. A estas dudas se suman que no se va a poner a mayores de 55 años por que no se ha probado en un numero suficiente de personas de ese rango de edad. A pesar de todo, en la tarde de COPE el vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga-LLop nos ha asegurado que, el hecho de que no exista evidencia cientifica no significa que no funcione y asegura que no hay vacunas de primera o de segunda.