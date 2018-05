Braitico, el primer método ideado por la ONCE para aprender braille desde la cuna

Tras cinco años de investigación la ONCE ha creado Braitico, el primer método oficial inclusivo para aprender baraille desde la cuna. Hoy ha sido la presentación de este sistema que se pondrá en marcha el próximo curso escolar en Baleares. El delegado territorial de la ONCE, José Vilaseca, dice que la ONCE atiende en las islas a 157 escolares de los cuales 34 están en educación infantil y educación primaria. Braitico se divide en cuatro módulos diferenciados por edad. “Manitas” es el primer módulo, dirigido a la alfabetización y habilidades previas al braille (0 a 2 años). “ A punto” es el segundo módulo y contempla la prelectura y preescritura braille ( de 2 a 4/5 años). “ Brailleo” es el tercer módulo y con el se aprende a leer y escribir en braille ( de 4/5 años a 7/8 años). El último módulo es “ Superbraille” y permite afianzar el braille para su uso con velocidad y eficacia ( de 7/8 años a 12/13 años).

Braitico tiene una base didáctica y neurológica que le hace accesible para todos los alumnos de un aula en la que haya un niño ciego. Los docentes se podrán descargar de forma gratuita esta aplicación inclusiva que permite aprender a leer y escribir a niños ciegos tanto dentro como fuera del aula. Una de las profesoras de la once, concha costilla, dice que el método Braitico es una forma de aprender divertida que fomenta que el resto de compañeros de los niños ciegos se interesen y familiaricen con este código.

El objetivo de la ONCE es que Braitico se convierta en una herramienta fundamental para más de 400 docentes de España que tienen alumnos ciegos en su aulas y que hasta ahora no contaban con un método apropiado de alfabetización.