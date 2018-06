Govern critica archivo querella de Torra y cuestiona independencia judicial

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha lamentado hoy la decisión del Supremo de archivar la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que a su juicio supone un "amparo" al anterior Gobierno de Mariano Rajoy que pone de relieve que "no hay independencia judicial".

El Supremo ha archivado la querella presentada por Quim Torra, contra el expresidente y la exvicepresidenta del Gobierno Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del 19 de mayo, en el que había consellers huidos al extranjero o encarcelados.

En una rueda de prensa, Artadi ha lamentado la "complicidad de algunos estamentos del Estado" para permitir que el Gobierno pueda "hacer y deshacer como quisiera, sin ningún control sistema judicial".

En este sentido, la consellera de Presidencia ha calificado la decisión del TS como un "nuevo amparo por parte de una estructura del Estado en la que claramente no hay independencia judicial".

"Sorpresa no nos produce, nos produce tristeza que no pueda haber un control sobre un gobierno", ha añadido la consellera, que ha deseado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no actúe igual que el de Mariano Rajoy.