¿Cómo funcionan las tarifas de los museos?

¿Para quién son gratis?

La gratuidad en la entrada de los museos depende de cada uno de ellos. No hay una norma general. Aunque normalmente, abonados y niños pueden entrar gratis, aunque en estos útlimos varía la edad. Oscila entre los 5 y los seis años. Aunque en grandes museos como el Prado o el Reina Sofía, los menores de 18 años tienen entrada gratuitas.

En el caso del Museo del Reina Sofía, hay opciones más variadas de entrada gratuita, como para personas en paro, grupos de familias con tres miembros, profesores en activos o miembros pertenecientes a asociaciones vinculadas con la cultura.

En caso de museos de clubes de fúbol como Real Madrid o Barcelona, tiene que pagar todo el que quiera hacer la visita excepto niños menores de 5 años.

Tipos de descuentos que puedes pedir:

Visitantes con perfil de estudiantes, familia numerosa o personas jubiladas suele acceder a los mismos descuentos en los museos que los tengan disponible.

También museos como el Prado, el Reina Sofía o el Teatro-Museo Dalí ofrencen la misma posibilidad de entrada reducida para estos tres grupos.

Asimismo, existen entradas de precio reducido para grupos, y cada museo estipula el número mínimo de personas para optar a este tipo de descuento.

Quien decida sacarse un abono del museo también tiene descuentos respecto a la entrada individual general.

Otra modalidad de descuento es sacar una entrada para visitar el museo en dos días distintos.

Existe también, una tarjeta anual para la rede de museos estatales.

Días gratis al año

Hay días señalados que los museos son gratis para todos los públicos, como por ejemplo este 18 de mayo, Día de los Museos. Cada vez están más de moda que las ciudades celebren las 'Noches en blanco', dedicadas a la cultura, y el acceso a los museos también es gratis esos días.

Aunque depende de cada museo, algunos tienen algún día a la semana cuyo acceso es gratis. O acotan una franja horaria en la que la entrada también es gratuita.

Por ejemplo, el Museo Reina Sofía de Madrid, los lunes, miércoles y sábados de 19:00 a 21:00 horas y los domingos de 13:30 a 19:00 hora la entrada en gratuita. Luego, según informa en su web que los días 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 diciembre también se puede entrar gratis.

Audioguías

En cuanto a las audioguías, cada museo tiene una oferta difentes. En algunos, en el precio se incluye la audioguía y en otros el precio para hacer la visita con este servicio es superior. Se ofrecente tanto para grupos como para visitas individuales.

Hay algunas variantes, como por ejemplo la posibilidad que ofrece el Real Madrid de hacer el Tour del Bernabéu con una audioguía interactiva para "visitar jugando" el Tour Bernabéu.

Museos en el extranjero

Al igual que en España, en el exterior la política de entrada a los museos depende de cada uno de ellos, y suelen ofrecer los mismos servicios, como audioguías o descuentos por grupos. Para la grandes galerías de arte que hay por el mundo y que son visitadas por miles de turistas al día, es aconsejable buscar en las páginas webs oficiales para reservar entradas y evitar colas de entrada.

Un caso singular, es la National Gallery de Londres, cuya entrada es gratuita todos los días del año. Solo hay que pagar si quieres realizar una visita guiada.

Compra por Internet

Cada vez está más extendida la compra de entradas por internet para acceder a los museos. Y en esta opción, los museos por regla general no tienen tarifas diferentes para la venta on line. La ventaja que se puede encontrar es asegurarte la entrada y no asumir el riesgo de ir a las taquillas y que no la puedas adquirir.

Aunque, también el Museo Reina Sofía marca la diferencia en este aspecto, que sí ofrece un descuento de 2 euros con la venta anticipada on line.