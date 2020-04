Francotirarock: Los peligros de volvernos locos comprando levadura y cocinando demasiada verdura

Como cada día, cuando el humorista Álex Clavero entra en escena desata las carcajadas de todo e equipo del Pirata y su banda. El conocido como el Francotirarock ha desvelado esta semana los peligros que se esconden detrás de los nuevos artículos de lujo del supermercado: la levadura y verduras como la coliflor y el brócolo. “Alimentos que van a convertirse en artículos de lujo en España porque, o están agotando, están agotados, o porque hay menos”, explicaba el humorista en las mañanas de Rock FM esta semana.

Arrancaba Clavero recordando aquellos que se lanzaron a comprar papel higiénico cuando comenzó la cuarentena: “Primero fue el papel higiénico, que hubo gente que pilló más rollos que la adolescencia de Bertín Osborne porque dijo: a mí esto no me pilla. Gente que puede grabar discos de música en casa porque la tiene insonorizada de cantidad de rollos de papel que tiene. Hay gente metiendo el kiwi en la leche cada mañana para ver si puede ir al baño 16 veces al día y le da salida a todo eso que ha comprado. Gente que decía: a mí no me la dan, que yo tengo mucha experiencia y voy a comprar rollos a saco, no te lo creías, pero ahora ves que son gente que tiene el culo 'pelao'”.