El comportamiento surrealista de unos vecinos de Madrid que desata las carcajadas del Pirata

El humorista Álex Clavero ha vuelto a provocar las risas del Pirata y su banda con las anécdotas más divertidas que le han ocurido durante estos días de confinamiento junto a sus vecinos. El Francotirarock ha desvelado la misteriosa actividad del vecino de enfrente, la música que resuena en el piso de arriba y el descontrolado hábito que tiene un hombre al que, hasta ahora no conocía, con su perro.

“Hay cosas buenas de estar en casa: vas conociendo más a los vecinos. Eso a veces no sé si es bueno o malo”, comenzaba el humorista en su sección habitual en Rock FM. “Yo estoy conociendo a mi vecino de arriba porque estoy escuchando a Alejandro Fernández a un volumen que sé que es él porque lo he pillado con el Shazam desde mi caso. Y el tío canta, y muy fuerte y muy mal. Yo no soy de escuchar a Alejandro Fernández y no sé si el vecino está cantando bien o mal. El otro día puse el Shazam y me dijo: es tu vecino de arriba, no es Alejandro Fernández”, comentaba el Francotirarock entre risas.