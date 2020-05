El 'zasca' para Echenique a manos de un ciudadano, entre los momentos más virales de este lunes

Ricardo Rubio / Europa Press / ContactoPhoto

Es una de las políticas estrella del Gobierno de coalición. Abanderada por Podemos, el Ingreso Mínimo Vital, ha supuesto un terremoto político con el que los socialistas y 'morados' pretenden ayudar, más allá del fin de la pandemia, a cerca de un millón de hogares. Los críticos consideran que la medida, pese a ser necesaria en el difícil momento que el coronavirus ha dibujado en España, puede ser perjudicial para el sistema si decide adoptarse como una prestación más.

Sea como fuere, todo indica a que se aprobará la medida, algo de lo que no ha dudado en presumir el siempre polémico en redes sociales, Pablo Echenique. Lo que no esperaba era recibir una crítica de un ciudadano que recoge un sentir generalizado en parte de la ciudadanía que todavía no ha cobrado algunas de las ayudas prometidas por el Gobierno.

Si no he cobrado el ERTE, ¿cómo voy a cobrar el Ingreso Mínimo Vital?

La historia comienza con un Echenique pletórico que lanzaba el siguiente mensaje a sus seguidores:

La semana que viene aprobamos el ingreso mínimo vital. ���� — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 24, 2020

"La semana que viene aprobamos el ingreso mínimo vital", recordaba Pablo Echenique sin ocultar su alegría. La frase del político de Podemos no ha pasado desapercibida en las redes, lo que ha generado, como es habitual, un gran número de respuestas. Entre las más destacadas ha estado la de un usuario anónimo que ha querido contraponer la alegría del político 'morado' a su situación real y, ciertamente, desesperanzada.

Hola, @pnique. Todavía no he cobrado nada de mi ERTE. Así llevo desde el 14 de marzo. Y como yo, otros muchos ciudadanos.

Un saludo. https://t.co/dSNzMAe4pM — Carlos Cotón (@Carlos_CotonG) May 24, 2020

"Hola, Pablo Echenique. Todavía no he cobrado nada de mi ERTE. Así llevo desde el 14 de marzo. Y como yo, otros muchos ciudadanos.

Un saludo", remataba Carlos Cotón, usuario de Twitter que se manifestaba contrariado al jolgorio que Echenique trataba de transmitir en su cuenta de redes sociales.

2. La decisión de Marlaska que ha llevado a las redes a pedir su dimisión

El Ministerio del Interior ha decidido este lunes destituir como jefe de la Guardia Civil en Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos. El Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska argumenta la "pérdida de confianza" como motivo del cese, según ha podido saber COPE. Varios altos mandos en activo y jubilados hablan de "mazazo" al conocer la noticia. Uno de ellos apunta a una posible causa con varios frentes, aunque el dato más sensible que podría haber colmado el vaso de la paciencia del ministro Marlaska sería el trabajo de la Guardia Civil en el caso judicializado sobre las manifestaciones feministas del 8M.

Esta decisión ha llevado a que las redes se hayan inundado de mensajes bajo el lema #MarlaskaDimisión. Hasta algunos políticos, como Rafael Hernando, lo han empleado este lunes.

Tras el infame cese del Coronel de la Guardia Civil Perez de los Cobos, está la imputación penal del Delegado del Gobierno socialcomunista en Madrid



Se negó a fabricar un informe exculpatorio y se limitó a decir la verdad al servicio de la justicia #MarlaskaDimision — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) May 25, 2020

La unidad de Policía Judicial de la Benemérita en Madrid es la unidad encargada por el juzgado de instrucción número 51 de la capital para llevar a cabo las pesquisas sobre esa causa en la que están siendo investigados el Delegado del Gobierno en Madrid y otras autoridades. Fuentes próximas a COPE cuentan que los agentes han recibido indicaciones de la juez de comunicar cualquier hallazgo o informe solo al juzgado, y cuidar mucho de que la información fluya en cualquier otra dirección. El coronel ha cumplido con esas indicaciones y el hermetismo ante el ministro no ha gustado a Marlaska. Estas fuentes también aclaran a COPE que, además, el titular del ministerio ha conocido lo que dice el atestado y tampoo le ha gustado. Esos informes de la Guardia Civil subrayarían varias irregularidades en la gestión política de las autorizaciones sobre las manifestaciones del 8 de marzo. Dichos informes incidirían en el procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar las manifestaciones de aquel domingo, sólo días antes de decretarse el estado de alarma cuando ya se conocía que la amenaza de propagación del coronavirus era real.

Pérez de los Cobos coordinó el dispositivo policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este coronel siempre ha sido un objetivo para el independentismo catalán. De los Cobos siempre contó con el aprecio personal del exministro Pérez Rubalcaba.

En 2018, Marlaska ya destituyó al que fuera jefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí también por "pérdida de confianza". Este fulminante despido respondía a la decisión de Sánchez Corbí de suspender las actividades de la UCO que requirieran el uso de fondos reservados al haberse agotado esa partida. Fuentes de Interior explicaron que "el coronel adoptó y comunicó esa decisión de forma unilateral, sin consultar ni recibir instrucciones de sus superiores, y, con ella, pudo comprometer el éxito de alguna investigación".

PROTECCIÓN DE LA CASA DE IGLESIAS Y MONTERO

Pérez de los Cobos tanbién fue la persona responsable que dio instrucciones a los agentes que se encargan de la seguridad de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Un documento firmado por él señalaba que había que evitar todo tipo de simbología, banderas, pancartas y elementos similares en el entorno del domicilio del vicepresidente del Gobierno y de la Ministra de Igualdad. Literalmente, el documento decía lo siguiente: "Evitar daños a la finca, incluido pintadas, o la colocación de cualquier otro elemento en el vallado/muro exterior, calles circundantes o aledañas (pancartas, cartelería, banderas o cualquier otro elemento físico que contenga simbología, reivindicaciones, reclamaciones, etc.)". Muchos consideraron "excesivo" el despliegue de efectivos para blindar la casa del vicepresidente del Gobierno ante las protestas en su entorno.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha reaccionado en su perfil de Twitter a la noticia de la destitución del jefe de la Guardia Civil y se ha referido a la “actuación policial” de Pérez de los Cobos durante el 1 de octubre, “no merece ser destituido, merecer ser juzgado”.

A raíz de estas declaraciones, otro político destacado ha querido matizar las palabras de Rufián.