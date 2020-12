El tuit de Pablo Iglesias que no para de volverse en su contra, entre lo más leído de este martes

Es muy posible que Pablo Iglesias sea el integrante del Gobierno español que más controversia genera. Tanto en la calle como en las redes sociales, no hay que indagar mucho para encontrarle detractores. Tal y como ha vuelto a quedar demostrado este martes, en la conversación sobre él no parece haber cabida para los grises: todo es o blanco o negro. Uno de los últimos mensajes del vicepresidente segundo en Twitter, en el que ha anunciado una medida recién tomada por el Ejecutivo, no ha tardado en obtener numerosas contestaciones adversas.

Emilio Naranjo

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los nombres de los 15 técnicos que formaban parte del comité que asesoró al Gobierno en mayo y junio sobre la desescalada en las comunidades autónomas durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, según consta en una resolución del Portal de Transparencia a respuesta de la petición de 'Maldita.es'.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido protagonista este lunes en el programa de TVE, 'La Hora de La 1', el magazine matinal presentado a diario por Mónica López. En esta ocasión, la presentadora ha sido sustituida por su compañero Igor Gómez, que se ha convertido en protagonista indirecto por una interrupción que ha tenido que hacer a la política socialista.

FERNANDO VILLAR

Año nuevo, vida nueva. Muchos esperan que este dicho se cumpla con el cambio de 2020 a 2021, más especialmente después de un año tan singular como el que hemos vivido. También lo espera la Dirección General de Tráfico, la DGT, que ha preparado una serie de novedades en forma de sanciones para intentar reducir la siniestralidad en las carreteras de nuestro país.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo, sufrirá un importante cambio a partir del próximo 1 de enero de 2021.