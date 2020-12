Lluvia de críticas para Pablo Iglesias en las redes sociales por el último anuncio del Gobierno: "Bochornoso"

Es muy posible que Pablo Iglesias sea el integrante del Gobierno español que más controversia genera. Tanto en la calle como en las redes sociales, no hay que indagar mucho para encontrarle detractores. Tal y como ha vuelto a quedar demostrado este martes, en la conversación sobre él no parece haber cabida para los grises: todo es o blanco o negro.

Uno de los últimos mensajes del vicepresidente segundo en Twitter, en el que ha anunciado una medida recién tomada por el Ejecutivo, no ha tardado en obtener numerosas contestaciones adversas.

Lluvia de críticas para Pablo Iglesias en las redes sociales por el último anuncio del Gobierno

El protagonista de las palabras de Iglesias ha sido, además, otro personaje que genera suspicacias entre cierto sector de los usuarios de las redes: el pianista James Rhodes.

“Hoy hemos acordado conceder, por Carta de Naturaleza, la nacionalidad española a @JrhodesPianist. Sus méritos artísticos y, sobre todo, su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños, hacen de él un símbolo de la nueva España. Felicidades compatriota”, ha escrito el también líder de Podemos.

Si a la decisión gubernamental le unimos esa cierta animadversión de algunos tuiteros hacia Rhodes (un personaje que, no cabe duda, genera simpatías en el Gobierno: el mismo Pedro Sánchez ha contado con sus servicios musicales en algunos actos oficiales), la ecuación, para la crítica, ha resultado explosiva.

“No debería haber migrantes de primera y de segunda. No es nada contra James Rhodes, me alegro por él, pero es que la ley de extranjería es superviolenta y obliga a muchas personas a vivir de "ilegales". Hagamos política de eso”; “Los Gobiernos cambian, pero esto no: otro migrante rico al que le dan la nacionalidad por carta de naturaleza. Después de lo que ha sucedido este año en Canarias, es obsceno”; “No veo yo muy de izquierdas alardear de un agravio comparativo. Retrata el tiempo de los influencers y viralidad: ser notorio en Twitter te puede dar una cosa que tanto tiempo cuesta de conseguir. Y la política de tuiter alardea de ello. En fin. Lo siento, pero no lo veo”...

Son algunas muestras de la retahíla de mensajes contrarios a la decisión anunciada por Iglesias, que ha resultado incesante. “¿Todas las personas son iguales, como te gusta decir? ¿Todos pueden obtener la nacionalidad española tan rápido? Ya...”, se ha comentado también en otro caso. E incluso: “El vicepresidente @PabloIglesias justifica el privilegio de Rhodes para presumir de su particular 'marca España'. Es bochornoso. No hay personas migrantes de 1° o 2° categoría. La nacionalidad no se otorga bajo la condición de que alguien se preste a una u otra lucha social”.

Tal ha sido el revuelo generado en Twitter que Pablo Iglesias no ha tenido más remedio que publicar otro mensaje sobre el asunto al cabo de unas horas: “Es positivo que la concesión de la nacionalidad española a @JrhodesPianist haya reabierto el debate sobre la situación de miles de personas migrantes en España. La posición de Unidas Podemos es clara: la regularización es el camino para convivir en igualdad”.

Rhodes, que sufrió abusos sexuales en la infancia y es conocido por su activismo en favor de los derechos de los niños, da nombre a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que aprobó en junio el Consejo de Ministros.

En su libro autobiográfico "Instrumental: Memorias de música, medicina y locura" narra las agresiones sexuales que sufrió por parte de su profesor de educación física y las secuelas que le dejó esa experiencia.

GRAF8762. MÁLAGA, 25/01/2020.- El pianista y activista español James Rhodes durante la gala de entrega de los Premios Goya 2020. EFE/Chema Moya.Chema Moya

El pianista nació en Londres en 1975, se instaló en Madrid en 2017 y desde entonces ha difundido en las redes sociales su interés por la cultura y la sociedad española.

“Qué día enorme. Desde que llegué a España he deseado desde lo más profundo de mi corazón tener la nacionalidad española. Me quedó claro desde el principio que finalmente había encontrado mi hogar aquí”, ha dicho Rhodes en un vídeo de agradecimiento.

El pianista ha agradecido “de corazón” la concesión de la nacionalidad, que considera “el mejor regalo” de su vida, y se ha comprometido a hacer todo lo que pueda para “decir con acciones gracias”. “Estoy flipando en colores”, ha afirmado el pianista tras conocer la noticia.