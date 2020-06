El rotundo mensaje del portavoz del Gobierno andaluz sobre Colón, entre lo más viral de este martes

La polémica suscitada en las últimas semanas con las estatuas de Cristóbal Colón, el descubridor de América, continúa. Una de las últimas en pronunciarse fue Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía y presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía.

Ésta, durante una entrevista en ‘La Sexta’ no dudó en asegurar que “nos parece una buena idea, por qué no, dejar de rendir homenajes a esas figuras por respeto a personas de otras razas que han sido víctimas de esto en otras épocas”.

“Habría que ir a por otros también”, señaló Rodríguez, puesto que según ella “algunas de las grandes fortunas de este país se han constituido en el comercio de esclavos y hay muchas calles de nuestras ciudades, muchas estatuas hechas a benefactores de las ciudades que sacaban sus fortunas a la trata y el tráfico de esclavos”.

BENDODO, CLARO Y DIRECTO: “ES UNA GILIPOLLEZ”

Un debate en torno a las estatuas de Colón que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha zanjado de un plumazo al asegurar que es "una auténtica gilipollez".

Esta vez no he podido ser políticamente correcto.



Centrémonos de una vez en las cosas importantes que les preocupan a los ciudadanos.



Bendodo ha sido así de tajante, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar hoy martes, cuando una periodista le ha pregunta por la propuesta que ha presentado en Cataluña En Comú Podem, a fin de revisar la presencia de Colón en espacios públicos y teniendo en cuenta que en Andalucía también existen importantes monumentos dedicados al descubridor, como los se encontran en la provincia de Huelva.

"Me parece una auténtica gilipollez, eso a la gente no le interesa ahora ni le preocupa", ha aseverado el portavoz del Ejecutivo andaluz, que ha pedido estar "en las cosas serias" porque "lo que le preocupa a la gente es que estamos todavía en una crisis sanitaria" provocada por el coronavirus.

El revuelo que ha formado en redes sociales y el aluvión de críticas que ha recibido un tuit publicado desde la cuenta oficial de la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, al frente del cual está la discutida Carmen Calvo, ha obligado a ésta a ordenar que se borre el mismo.

De hecho, son numerosas las personas que lo han compartido, comentando lo que consideraban un auténtico uso partidista de las cuentas oficiales del Gobierno por parte del PSOE, y a los que ahora les aparece el mensaje: “¿Lo sentimos, esta página no existe?”.

EL MENSAJE QUE MONCLOA NO QUIERE QUE LEAS

En dicho tuit borrado, el ministerio que dirige Carmen Calvo no ha tenido otra ocurrencia que asegurar, y les citamos textualmente: “Todos los avances del movimiento feminista han ocurrido con el PSOE gobernando. Hemos hecho las leyes que han permitido a los movimientos LGTBI y TRANS avanzar en igualdad y contra la discriminación. Esa es la historia del PSOE, no tenemos más que demostrar, eso está ahí”.

Como era de esperar, este uso totalmente sectario y partidista de las cuentas en redes sociales de un ministerio del Gobierno de España, no ha sido pasado por algo por muchos, que no han dudado en criticar este lamentable comportamiento de la vicepresidenta de Sánchez que, no olvidemos, es la número dos del Ejecutivo.

Entre ellos, ha criticado estos hechos el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha indicado que “¿podrían disimular un poco y respetar las cuentas institucionales de nuestro país?”, al tiempo que le ha pedido al PSOE que “la propaganda socialista, desde la cuenta socialista, por favor. Esta es del Gobierno de España”.

También ha criticado la actuación del Gobierno el cantante sevillano José Manuel Soto, quien ha dicho que “no tienen vergüenza ni pudor” por usar las cuentas del Ministerio “para hacer propaganda partidista”.

El repaso de la popular Dolors Montserrat a Xabier Fortes tras usar una "campaña de argumentario de Moncloa”TVE

Desde 'Los Desayunos de TVE' se han querido interesar por las ayudas y las medidas que la Unión Europea podría ceder o negar a los países del sur de Europa, los más azotados por la lacra del COVID-19, principalmente España e Italia. Para ello han querido contar con la política del Partido Popular Dolors Montserrat, portavoz del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo.

Entrevista a partir del minuto 32.

En un momento de la entrevista, se explicaba que los países que más están en contra de estas ayudas son los países europeos que más cerca están del Partido Popular: "¿Esto no puede perjudicar su imagen (la del PP) en España en estos momentos?", preguntaba el presentador mientras que la que fuese ministra de Sanidad con Mariano Rajoy no podía evitar sonreír al escuchar la pregunta.

Con todo esto, Montserrat se dedicó a desmontar la información que sehabía dado antes de su pregunta en tan solo un minuto mientras que solo recibía silencio: "Mire, le voy a explicar. Ha mencionado que Alemania ha estado muy cerca de España ¿Por qué? Porque está gobernada por Merkel que es del Partido Popular europeo. De los países frugales de los que mencionaba el Partido Popular no está cerca. Los países frugales como Dinamarca o Suecia están gobernados por el Partido Socialista europeo, y son los que se niegan a esas ayudas. Pedro Sánchez lo que debe hacer es justamente trabajar con sus socios de partido para que realmente apoyen el paquete de recuperación. Paquete liderado por miembros del Partido Popular europeo, en un Parlamento ocupado mayoritariamente por miembros del PP europeo", explicaba la política dándole la vuelta a los argumentos ofrecidos por el presentador.

De esta manera, Montserrat quiso denunciar estos argumentos que acusa de falsos y que parecen provenir de la Moncloa: "Nadie se cree estas campañas que salen del argumentario del Moncloa diciendo que el Partido Popular somos antipatriotas. No nos lo pueden decir un partido que ha pactado con los partido más antipatriotas como Bildu para derrogar la Ley Laboral".

Este momento ha sido captado por la 'Plataforma TVE Libre', una plataforma formada por trabajadores críticos con la administración única de Rosa María Mateo, que no han dudado de compartir el fragmento en sus redes sociales.