La respuesta de Albert Boadella a Bardem por su postura sobre el Open Arms, lo más leído en COPE.es

1. La dura reflexión de Albert Boadella dedicada a Javier Bardem por su postura sobre el Open Arms

Vídeo

El actor Javier Bardem pidió el pasado lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , que lidere un procedimiento de reparto en entre los países de la Unión Europea de los migrantes rescatados por el barco humanitario Open Arms , "Uno mi voz a la de otras muchas personas que pedimos al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lidere con España , país de origen de la ONG Open Arms y de todos sus cooperantes, que a riesgo de sus propias vidas salvan la de otras muchas personas, un procedimiento de reparto de todas las personas rescatadas en los diferentes estados de la Comunidad Europea". Las reacciones al vídeo del actor no se hicieron esperar en las redes sociales. Uno de ellos fue el presidente de Tabarnia, Albert Boadella, que publicó en Twitter: "La deformación profesional de muchos actores les hace confundir la ficción con la realidad. Creen que todo es tan sencillo como actuar de héroes. Bardem o Richard Gere no son conscientes de su ridículo. Contrariamente un deportista no actúa. Federer reparte millones solidarios".

2. El tremendo cambio físico de Erundino de Los Lobos de '¡Boom!'

Vídeo

Ya ha pasado más de un mes desde el ocho de julio, el día en el que Los Lobos consiguieron el mayor bote de la historia de los concursos televisivos tras responder correctamente la pregunta "¿Qué golfo del Mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?", que es el Golfo de Botnia. Entonces se hicieron con el ansiado bote de 4.130.000 euros en '¡Boom!'. Alonso ha viajado al oeste de Asturias desde La Alcarria, comarca de la provincia de Guadalajara, y ha publicado una fotografía donde muestra un paisaje idílico en pleno atardecer. Lo que también podemos observar es que su rostro ha cambiado. ¿Se ha hecho algún retoque estético o simplemente es la buena vida tras años de intenso trabajo en '¡Boom!'?

3. 'Rosalía Otaku': así es el impactante vestido con el que la cantante ha revolucionado las redes sociales

Vídeo

Rosalía sigue dando mucho de qué hablar. Las redes sociales han ardido este lunes con una fotografía de la cantante. En ella, sale luciendo un espectacular vestido de inspiración japonesa. Y como suele ser normal en estos casos, los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar.

4. Jorge Fernández habla por primera vez de la enfermedad que se esconde tras su tremendo cambio físico

Vídeo

El presentador de La Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández, ha hablado finalmente este lunes sobre su estado físico a través de las redes sociales y ha respondido a aquellos que le acusan de estar demiasado delgado en estos momentos, así como ha aclarado la enfermedad que padece. ''Hoy quiero subir esta foto con un único objetivo: Es una foto de esta misma mañana después de realizar un mini entrenamiento (ya que por una lesión de codo no puedo entrenar bien). Como os decía, el objetivo de esta foto, sin filtros, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real), es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc... vean realmente cómo soy y como estoy. Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar''.

5. ¿Qué significa el tatuaje que esconde Díaz Ayuso?

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sorprendía este miércoles luciendo en su antebrazo izquierdo un tatuaje monocolor de gran tamaño durante la segunda sesión del pleno de investidura celebrado en la Asamblea de Madrid. Se trata del dibujo de una rosa que no acostumbra a enseñar pero que en esta ocasión, la camisa blanca remangada que elegía para la ocasión, ha expuesto ante las cámaras. El pasado mes de marzo ella misma reconocía en una entrevista en Vanitatis que este no era su único tatuaje, tiene otro que considera como un mero "dibujito decorativo”, quizás porque de más importancia al que hemos podido ver este miércoles. Pero ¿cuál es su significado? Se trata de un homenaje al grupo Depeche Mode, del que se reconocía en ese medio fan y que le recordaba los felices veranos de su adolescencia en compañía de sus amigos.