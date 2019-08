La dura reflexión de Albert Boadella dedicada a Javier Bardem por su postura sobre el Open Arms

El actor Javier Bardem pidió el pasado lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , que lidere un procedimiento de reparto en entre los países de la Unión Europea de los migrantes rescatados por el barco humanitario Open Arms , con 151 personas a bordo, a la deriva en el Mediterráneo desde hace 11 días, a la espera de que le ofrezcan un puerto seguro.

"Uno mi voz a la de otras muchas personas que pedimos al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lidere con España , país de origen de la ONG Open Arms y de todos sus cooperantes, que a riesgo de sus propias vidas salvan la de otras muchas personas, un procedimiento de reparto de todas las personas rescatadas en los diferentes estados de la Comunidad Europea", reclama Bardem en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de la ONG Open Arms.

��#JavierBardem se une a nuestra voz.

Por humanidad, por ética, por la dignidad humana. Por todo ello#PuertoSeguroYa

Mil gracias, Javier ❤️ pic.twitter.com/SJ4RiPf9pu — Open Arms (@openarms_fund) August 12, 2019

Con este vídeo, el actor español quiere enviar un mensaje "de apoyo para la gente de Open Arms, para aquellos que están en ese barco desde hace tantos días: cooperantes, tripulación y gente rescatada". En concreto, destaca el "necesario y extraordinario" trabajo que están haciendo "por la dignidad humana, por salvar las vidas de personas que están huyendo de situaciones que no se pueden ni imaginar, con el único afán de sobrevivir y dar un futuro a sus familias y a sus hijos".

Para Bardem, España es "el país idóneo y justo" para coordinar y liderar el reparto en la UE de los rescatados. Por ello, hace "una llamada urgente" a Pedro Sánchez "para que lidere ese procedimiento" y "haga así un trabajo que esté acorde a la dignidad y ética humana que Open Arms representa como organización española en el resto del mundo". "Es algo que un país miembro de la Comunidad Europea necesita coordinar y liderar. Creemos que España es el país idóneo y el país justo por ser el de origen del Open Arms", subraya.

Las reacciones al vídeo del actor no se hicieron esperar en las redes sociales, y muchas personas mostraron su opinión sobre la postura de Bardem. Uno de ellos fue el presidente de Tabarnia, Albert Boadella, que publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter : "La deformación profesional de muchos actores les hace confundir la ficción con la realidad. Creen que todo es tan sencillo como actuar de héroes. Bardem o Richard Gere no son conscientes de su ridículo. Contrariamente un deportista no actúa. Federer reparte millones solidarios".

La deformación profesional de muchos actores les hace confundir la ficción con la realidad. Creen que todo es tan sencillo como actuar de héroes. Bardem o Richard Gere no son conscientes de su ridículo. Contrariamente un deportista no actúa. Federer reparte millones solidarios https://t.co/58xJyzIypD — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) August 13, 2019

Varios usuarios han respondido a Bodella mostrando también su opinión sobre la postura de Javier Bardem.

El uno reparte sin demagogias y el otro solo habla y firma manifiestos. El deportista toca siempre la realidad y los de mi oficio tenemos dificultades en saber cuando actuamos y cuando simplemente vivimos. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) August 13, 2019