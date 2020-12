El recado de Herrera a Sánchez por la crisis migratoria, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Carlos Herrera analiza en 'Herrera en COPE' la actualidad de la jornada en su monólogo de las 8 de la mañana. Entre otros asuntos trata la exclusiva de COPE.es sobre los documentos en los que se evidencia que Interior prepara la llegada de cinco nuevos vuelos a Valencia con inmigrantes desde Canarias. Fernando Grande-Marlaska "dijo que no se iban a enviar inmigrantes a las Península porque eso es ilegal y no sé qué más." Ante ello, Herrera afirma que "al Gobierno se le caen las mentiras de los bolsillos: ahora no le consta lo que sí está haciendo".

Con el paso de las horas siguen apareciendo nuevos datos relacionados con el papel que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, puede tener en los vuelos que están llevando a inmigrantes desde Canarias a varios puntos de la península.

El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha reflexionado esta semana en 'Tiempo de Análisis' sobre el papel del Atlético de Madrid y considera que, a día de hoy, ya es campeón de Liga tras los últimos resultados.

Carlos Herrera analiza en su monólogo de las 8 de la mañana de 'Herrera en COPE' la actualidad de la jornada. Entre otros temas aborda la actualidad del covid-19. Asimismo, reseña el pago del Rey Emérito, Juan Carlos I y afirma que "ese capítulo ya está solucionado. Juan Carlos puede volver cuándo le dé la gana. Es indudable que venga dándole absolutamente normalidad al hecho, haciendo la vida de la forma más tranquila posible". Herrera también ha criticado la posición de Pedro Sánchez y su ambigüedad para hablar de la Monarquía en función del contexto: "La campaña de Sí o No, en la que está Pedro Sánchez, es curiosa. Si preguntan a Sánchez por Don Juan Carlos pasa el marrón a Don Felipe".

Las nuevas tecnologías están a la orden del día y por ello uno de los contenidos más vistos esta semana han sido las cinco formas de sacarle más partido a Whatsapp, la aplicación que todos (o casi todos) tenemos en nuestros teléfonos móviles.