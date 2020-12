Herrera: «Al Gobierno se le caen las mentiras de los bolsillos: ahora no le consta lo que sí está haciendo»

Carlos Herrera analiza en 'Herrera en COPE' la actualidad de la jornada en su monólogo de las 8 de la mañana. Entre otros asuntos trata la exclusiva de COPE.es sobre los documentos en los que se evidencia que Interior prepara la llegada de cinco nuevos vuelos a Valencia con inmigrantes desde Canarias. Fernando Grande-Marlaska "dijo que no se iban a enviar inmigrantes a las Península porque eso es ilegal y no sé qué más." Ante ello, Herrera afirma que "al Gobierno se le caen las mentiras de los bolsillos: ahora no le consta lo que sí está haciendo"". Así mismo relata la declaración de EEUU sobre la soberanía del Sahara Occidental y las cifras del coronavirus.