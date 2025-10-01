La radio musical y su valor para la música: un alma cargada de futuro

La radio musical es una ventana abierta entre el universo de la comunicación, la creación, los derechos, el arte y la sociedad.

Desde la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), ponen de manifiesto el valor que la radio musical aporta a la música, el apoyo incondicional al talento, al autor, al artista y, en general, al conjunto de la industria musical, así como a la producción independiente. Todo ello en un manifiesto que recuerda que la radio musical es un alma cargada de futuro

el valor de la radio musical

La radio musical es creación propia con sus fórmulas, su prescripción, su afán por descubrir obras y artistas, así como, programas, locuciones, listas de éxitos, conciertos en vivo, entrevistas, y la promoción continua de nuevos valores nacionales e internacionales.

La radio musical sigue y seguirá siendo una plataforma de descubrimiento y divulgación musical, siendo la banda sonora de generaciones pasadas, presentes y futuras.

La radio musical es una comunidad global y local entre la sociedad, la Radio, los creadores y los artistas.

La radio musical aporta su prestigio y el de sus oyentes, tanto al nuevo talento local e internacional, como al artista consolidado y viceversa.

Impulsora de nuevos formatos

Además, la difusión musical de la radio es sostenida, no es efímera, impulsora de nuevos formatos como el pódcast radiofónico, la nueva formulación multimedia de programa con texto, imagen, sonido, audiovisual, streaming o creaciones nativas digitales, lo que permite afianzar el éxito de las canciones, más a través de las nuevas herramientas de distribución mundial.

En definitiva, la radio musical ha sido, es y será, un medio en constante transformación e innovación que aporta valor a la música a través del descubrimiento, el impulso, la consolidación, la difusión, el apoyo y la apuesta constante por la cultura, el talento.

La radio musical y su valor para la música es un alma cargada de futuro