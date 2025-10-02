Dani Senabre se rinde ante Luis Enrique y asume como algo normal la derrota del Barcelona ante el PSG: "Sólo él y otro entrenador están ahora por encima de Hansi Flick"

En El Partidazo de COPE, Dani Senabre, comentarista habitual de los partidos del Barcelona fue otro de los que asumió con naturalidad la derrota del Barcelona a manos del PSG en Montjuic.

En líneas generales, se da por normal que el equipo vigente campeón de Europa haya sido capaz de llevarse los tres puntos. En el caso de Senabre, lo argumenta reconociendo que este buen Barça está aún lejos del París Saint Germain: "Yo no solo creo que el PSG esté por delante del Barça. Creo que no hay ningún equipo en el mundo por delante del PSG".

Cuando el PSG perdió la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea, en un momento en que Senabre ya catalogaba al equipo parisino como el mejor del mundo, el periodista recuerda que pese a todo, "el Mundial de Clubes es una competición que no vale para nada", lo que no cambia su parecer sobre el PSG a pesar de la derrota.

LOS ÚNICOS DOS ENTRENADORES QUE ESTÁN POR ENCIMA DE FLICK

Además, presume de haber dado por favorito al equipo de Luis Enrique Martínez horas antes del partido: "Lo he dicho en una tertulia esta mañana. Para mí era favorito el PSG".

La superioridad que ve del conjunto francés solo puede estar a la altura del Arsenal. De hecho, cree que "los únicos dos entrenadores que lo están haciendo mejor que Flick", para él, son Luis Enrique y Arteta.

EFE Luis Enrique en rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona

Deshaciéndose en elogios hacia el técnico asturiano, Senabre cree que lo vivido este miércoles en la Champions "es una bestialidad táctica" porque al equipo "le faltaban tres cuartas partes del equipo que ganó la Champions", con ausencias como las de Dembélé, Doué o Karavatskelia.

Y el hecho de estar con una marcha menos seguramente evitó un marcador más sonrojante en contra del Barça: "Me voy con la sensación de que el 1-2 es casi una suerte".

Por eso, para el periodista, "un 1-3 o 1-4" podría haber sido un resultado factible y valoró la generosidad de Luis Enrique "cuando dijo que el partido ha sido muy igualado", cuando tanto Senabre como otros comentaristas como Miguel Rico o David Rico coinciden en que el equipo superior ha sido el PSG.