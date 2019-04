¿Por qué Carlos Herrera es el comunicador líder de la radio española?

Dos más dos son cuatro, pero a veces no está de más acompañar las cuentas de una explicación. La última ola del Estudio General de Medios (EGM), publicada este miércoles, ha constatado que Carlos Herrera es el comunicador más escuchado de la radio española. Al comunicador de COPE lo sintonizan a diario 2.426.000 oyentes, 129.000 más que a su inmediata seguidora, Pepa Bueno, en la Ser. Parece claro quién es el líder, cuál es la voz número 1 en cuanto a personas que la escuchan, pero es obligación de la radio explicar y dar claves para que sea la audiencia la que entienda y saque sus propias conclusiones. Veamos:

¿Por qué Herrera es el líder de la radio española si ‘Hoy por hoy’ tiene más audiencia que ‘Herrera en COPE’?

En efecto, el programa de la mañana de la Ser es líder de audiencia, con 2.640.000 oyentes diarios, pese a haber perdido 121.000 oyentes al día en esta ola. ‘Herrera en COPE’ ha ganado 465.000 y se queda en 2.492.000 seguidores diarios. 148.000 menos que el matutino de la SER. Sin embargo, como comunicador, como voz de la radio, la de Carlos Herrera es la más escuchada. ‘Hoy por hoy’ cuenta con dos presentadores repartidos en tramos horarios, Pepa Bueno y Toni Garrido. Pepa Bueno asume de seis a diez de la mañana, cuatro horas en las que reúne a 2.297.000 oyentes. Carlos Herrera permanece en el micrófono de seis a doce, hasta que le da el relevo a Jon Uriarte de doce a una del mediodía. En esas seis horas, reúne a 2.496.000 personas, 129.000 más que Pepa Bueno. Por tanto, Carlos Herrera es el comunicador líder, el que escuchan más personas de la radio española.

Si Pepa Bueno está cuatro horas y Carlos Herrera, seis, es normal que lo escuchen menos personas, pues está menos tiempo.

Puede ser lo lógico, pero no es lo que sucede. En las siete horas que duran tanto ‘Herrera en COPE’ como ‘Hoy por hoy’, el programa de COPE es líder en cinco, incluido el tramo de mayor audiencia de la radio, de 8 a 10 de la mañana. En concreto, el matutino de la SER es el más escuchado solo de 6 a 7 y de 7 a 8 de la mañana. En el momento en que se inicia el ‘prime time’ de las ondas, a las 8 de la mañana, ‘Herrera en COPE’ toma el liderazgo y, hora a hora, es el programa más escuchado, superando al de la SER en cada uno de los tramos de 60 minutos. La diferencia entre ambos programas alcanza su máximo a las 10.00 horas, cuando Herrera da entrada a los oyentes y la mañana adquiere su tono más distendido.

Y si ‘Herrera en COPE’ es el programa más escuchado, hora a hora, de 8 a 13.00 horas, cuando hay más consumo de radio, ¿por qué no es líder el programa ‘Herrera en COPE’ en su conjunto?

Porque la audiencia total de un programa no es la suma de los oyentes en cada una de sus horas. Una persona puede estar escuchando la radio más de una hora. Ese oyente será uno en el tramo de 8 a 9 y de nuevo contará como un oyente en el tramo de 9 a 10 si sigue sintonizado. Pero en el cómputo final del programa es un mismo oyente, solo uno, con independencia del tiempo que haya permanecido con la emisora puesta. De ahí que, aunque ‘Herrera en COPE’ es el programa líder en cinco de las siete horas que dura, no lo es sumando oyentes diferentes a lo largo de esas siete horas. La audiencia de COPE demuestra una fidelidad superior a la de otras cadenas y eso hace que permanezca más tiempo conectada a la emisora. El consumo promedio de minutos por oyente de COPE alcanza los 155 minutos, frente a los 143 de la SER o los 133 de Onda Cero. Es la cadena con un público más fiel, en la que se da menos entrada y salida de oyentes, menos fluctuación. Los que entran se quedan más tiempo. Un síntoma de calidad y estabilidad, de identificación de la audiencia con su emisora y con sus comunicadores. Eligen al comunicador y a la cadena y no cambian el dial en función del contenido o espacios del programa. Así se explica que COPE haya crecido un 22% en este EGM y en todos y cada uno de los programas que conforman su parrilla de lunes a viernes.