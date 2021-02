El plan del Gobierno para las injurias al Rey destapado por Herrera, entre lo más leído de este miércoles

Audio

"Bueno, ayer se produjo una circunstancia también muy llamativa, despelote PSOE-Podemos, con la segunda entrega de qué bonito es injuriar a la Corona y qué artístico enaltecer al terrorismo. Ayer PSOE y Podemos andaban a codazos, a empujones por ver quién es el primero en defender al cretino este de Pablo Hasel, que es una especie de rapero, llamarle rapero es mucho voluntarismo, pero bueno, este que escribía cosas como ETA mata a no sé quién, GRAPO asesina a Esperanza Aguirre o a Aznar o a tal. Cosas muy constructivas que parece ser que si las dices cantando o con guitarra ya no es lo mismo. Pues ayer los dos corriendo a ponerle la toallita sobre los hombros a Hasel, a ver quién llegaba primero, y hablando de despenalizar determinados delitos como el del enaltecimiento del terrorismo, ofensas a la religión, injurias a la Corona, a los jueces, a los símbolos nacionales...

Hay un reportaje hoy en ABC muy interesante donde, efectivamente, se subraya el intento de este gobierno de buscar despenalizar delitos desnaturalizándolos cuando provengan de relatos de la izquierda, es decir, el odio es depende quién lo emita y sobre qué supuestos. Estamos despenalizando enaltecimiento del terrorismo, ofensas al sentido religioso, a la religión católica fundamentealmente, injuria a la Corona... Claro, esto unido a la despenalización de los okupas, que no puedes echarlos porque los protege el ministro de Consumo o el otro, suavizar el delito de sedición para que los golpistas puedan dar los golpes que consideren oportunos sin que eso no es que les cueste la cárcel, sobre todo, no se la cueste más a los que ya les han metido en la cárcel. Claro, si queremos hablar de la libertad de expresión, pues claro que hablamos de la libertad de expresión, pero para unos más que para otros. Donde hoy delitos, mañana habrá impunidad. Y, sobre todo, en veloz carrera entre estos dos integrantes del Gobierno para ver quién llega primero a ponerse la medalla".

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se ha pronunciado de nuevo sobre la covid-19 y lo que vendrá tras la pandemia. El magnate intervenía en una entrevista concedida al divulgador cientifico Derek Muller en su canal de Youtube y avisaba de las dos próximas amenazas que enfrentarán al mundo: el cambio climático y el bioterrorismo.

Vídeo

Paz Padilla y Fernando Tejero, compañeros en 'La que se avecina' de Jordi Sánchez, han dado los últimos datos sobre el estado de salud del intérprete catalán. Ambos anunciaban que Sánchez evolucionaba bien tras hacerse público su ingreso en el hospital por coronavirus.

Con el fin de apoyarle y mostrarle su apoyo, la humorista y presentadora de 'Sálvame' ha querido dedicarle este lunes unas palabras llenas de emoción: "Quiero mandarle un beso a Jordi Sánchez. Decirle que lo queremos mucho y que estamos muy pendientes de él todos. Le mandamos energía para que pronto se recupere y salga".

El programa de TVE, 'La hora de la 1', ha vuelto a dejar otro momento para su historia después de la respuesta que ha recibido su presentadora, Mónica López, por parte de una de sus colaboradoras más conocidas, la exdiputada del Partido Popular, Celia Villalobos.

Desde que comenzó 'Las cosas claras',Jesús Cintora no ha dejado de protagonizar polémicos momentos, desde la queja de los sindicatos de RTVE ante los tribunales al considerar que el programa vulnera las normas de contratación externa hasta los espectadores que han puesto en duda su objetividad informativa, la que siempre es cuestionada cuando manifiesta su opinión en directo.