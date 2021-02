La cuestión sobre Pablo Iglesias no respondida por Mónica López en TVE: "La amiga"

El programa de TVE, 'La hora de la 1', ha vuelto a dejar otro momento para su historia después de la respuesta que ha recibido su presentadora, Mónica López, por parte de una de sus colaboradoras más conocidas, la exdiputada del Partido Popular, Celia Villalobos.

Son muchos los asuntos de actualidad que están marcando el ritmo de las mesas de debate en los medios de comunicación: la tercera ola de la pandemia, la campaña de las elecciones catalanas y en los últimos días todo lo relacionado con el juicio por el caso de la supuesta caja b del Partido Popular.

En este sentido, todos los focos de atención volvían a ponerse, años después, sobre Luis Bárcenas después de que mandase un escrito a la Fiscalía mostrándose abierto a colaborar con la Justicia y apuntando de forma directa al que fuese presidente del Gobierno y de la formación política Mariano Rajoy, como conocedor de esta supuesta contabilidad secundaria.

En este sentido, Celia Villalobos no ha podido ocultar su enfado después de que el abogado de Luis Bárcenas planteara ante la Audiencia Nacional la posibilidad de realizar un careo entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"¿Este caso de qué se trata? Se trata de averiguar si el PP le pagó con dinero negro a las obras de la sede. Aquí no se trata de sí Mariano Rajoy o Perico de los Palotes se llevó pasta", explicaba Celia Villalobos antes de mandar un mensaje directo a Luis Bárcenas: "Me parece curioso por parte de este señor que señale solo a quienes no son sus amigos. Lo que hace este señor me parece una vergüenza desde el principio".

El último encontronazo entre Celia Villalobos y Mónica López

En este sentido, el enfado de Celia Villalobos con Mónica López se ha producido cuando la presentadora del programa de TVE ha señalado que en caso de producirse ese encuentro, el programa informará con todo detalle de lo que ocurra en la Audiencia Nacional. "Si está televisado, estaremos ahí". Una frase que no ha sentado nada bien a la tertuliana, que ha respondido apuntando a que este tipo de coberturas son más típicas en otro tipo de televisiones: "Eso pega en otras cadenas más que en la pública, pero bueno".

El giro de guion de Mónica López

Ante esta situación la presentadora ha señalado que se trata de un momento informativo, pero rápidamente Villalobos ha recordado la cobertura que se está dando en TVE respecto al caso de la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Sí, claro, pero no hay información sobre la amiga que cuida los niños de la ministra". En este punto, para que la cosa no fuese a más, Mónica López ha dado paso a la información meteorológica.

Nos es la primera vez que la colaboradora del programa de Televisión Española hace un comentario como este, comparando al ente público con otras cadenas de televisión. Tras el paso de Filomena el pasado mes de enero, Villalobos quiso aplaudir en el espacio de Mónica López el trabajo realizado por Telemadrid, cadena en la que también está presente, algo que no sentó nada bien a Mónica López que entre risas soltó una indirecta: "No te voy a gruñir, Celia, porque es televisión pública, también Telemadrid. Si no te gruño, ¿eh?"

�� Las felicitaciones a la cobertura de @telemadrid por la nieve se cuelan en #LaHoraFilomena de TVE: "No te voy a gruñir porque también es televisión pública" �� @Josepablo_ls. pic.twitter.com/Dr6vmoZtfz — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 11, 2021

