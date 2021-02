Jesús Cintora se posiciona en 'Las cosas claras' y arremete contra un líder político: "Estupidez"

Desde que comenzó 'Las cosas claras',Jesús Cintora no ha dejado de protagonizar polémicos momentos, desde la queja de los sindicatos de RTVE ante los tribunales al considerar que el programa vulnera las normas de contratación externa hasta los espectadores que han puesto en duda su objetividad informativa, la que siempre es cuestionada cuando manifiesta su opinión en directo.

El aumento de los contagios y la situación de la sanidad como consecuencia de ello, además del polémico Hospital Zendal de Madrid, lleva acaparando los debates de los programas de televisión desde hace meses. Por lo que, este martes, el presentador de TVE volvió a poner el tema sobre la mesa.

No obstante, este vez, han sido los políticos que siguen infravalorando el efecto del coronavirus los que han acaparado el debate. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró que no usará mascarilla ni lo va a poner como una medida obligatoria para sus ciudadanos. Lo resultó muy llamativo, ya que el político ha pasado el coronavirus.

��️ Alberto Infante (@alberto27066815), sobre las declaraciones de López Obrador, presidente de México



��“Me quedo muy preocupado porque alientan comportamientos insolidarios”



��#Lascosasclaras57

��https://t.co/Jd3S1QqOEXpic.twitter.com/JgQNLoV1QU — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) February 9, 2021

"En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad", declaró López Obrador al ser preguntado el motivo por el que no llevaba mascarilla durante la rueda de prensa y no obligaba su utilización.

Tras escuchar sus declaraciones, el conductor del espacio se mostró muy indignado y no dudó en criticar la actitud del político mexicano: "Tremendo, ¿verdad? El presidente de un país con millones de habitantes… La libertad consiste en que, a veces, la libertad termina donde empieza la de los demás, y a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo".

"Me quedo muy preocupado"

"No hay populismo que cubra esto, ni estupidez tampoco", agregaba Cintora, aparentemente ofendido. Mientras tanto, una de sus colaboradoras apoyaba su opinión y señalaba que se trata de una cuestión de "salud pública". A raíz de esto, el periodista preguntó al doctor Alberto Infante sobre el asunto. "Me quedo muy preocupado porque tienen una extraordinaria repercusión pública y alientan comportamientos insolidarios y peligrosos", comentaba el médico.

"A veces alguno diría: 'sería bueno prohibir la estulticia', pero no. Tenemos que convivir con ella. Queda muy populista esto de prohibido prohibir; pero claro pues si está prohibido tantas cosas en la vida, por desgracia o por protegernos directamente de los imbéciles", concluía el presentador del espacio de TVE.