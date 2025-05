Eder Sarabia 'estalla' contra los árbitros: "Llevaba todo el partido exagerando"

Publicado el 17 may 2025, 21:37 - Actualizado 17 may 2025, 22:05

El Elche cayó este sábado ante el Huesca por 2-1 en un encuentro marcado por la expulsión a Germán Valera en el minuto 58 cuando el conjunto ilicitano iba ganando 0-1.

Expulsión que gustó al técnico Eder Sarabia como mostró en la rueda de prensa posterior al encuentro: "No es amarilla ninguna de las dos faltas. La primera le agarran del hombro, le tiran al suelo y en esa caída puede rebañar un poco y la segunda pues bueno...pero es que al final vamos a eso y al final los que no queremos que se exagere y que se esto, somos los tontos, y Javi Hernández - quién provocó la expulsión a Germán - llevaba todo el partido exagerando, engañando, parece que los árbitros no conocen a los jugadores".

"Hace como que le ha matado y le saca la segunda amarilla. Nos estamos jugando la vida, pues si esas dos jugadas son para expulsión, pues nada, yo en la charla que nos dieron el primer estado para una expulsión había que hacer muchísimo más", se mostró indignado Sarabia.

A pesar de esa derrota y de toda la polémica arbitral, Sarabia quiere mirar hacia adelante en busca del ascenso a Primera División: "Hoy lo tengo más claro todavía que nunca, que vamos a ganar los dos partidos y que vamos a ascender y eso es lo único que he transmitido a mis jugadores, que traguemos la mala h**** que tenemos, la injusticia que hemos sufrido hoy aquí y que miremos para adelante y que vayamos con ese hambre y con esa mala h**** a entrenar toda la semana y a poner para ganar contra el Málaga".

"Al final lo que digo, el que no se tira, el que no engaña, el que no exagera y el que intenta favorecer el juego y el trabajo de los árbitros es el tonto", lamentó el técnico del Elche.

"El otro día se han quejado ellos, ya está, y ahora pues ha pasado esto, evidentemente el árbitro quiere acertar, pero hoy no ha acertado y cuando estamos jugándonos lo que estamos jugando, pues es muy grave", analizó Sarabia.

"Seguramente también la culpa es mía, porque íbamos a quitar a Germán antes, porque bueno, pues sabemos lo que pasa. Porque luego, luego ves, en Miranda, cuatro jugadas de manotazos, cuatro amarillas, nos expulsan a un jugador. Luego he visto 7000 acciones, 7000 acciones de manos y demás, no se saca amarilla, y qué casualidad, hoy otra vez. Hoy otra vez, qué casualidad. Pues la culpa es mía, porque le íbamos haber quitado. Jairo es verdad que no sabíamos cuánto nos iba a aguantar, porque venía un poco lastrado con un problemilla y por eso nos lo hemos quitado antes, entonces seguramente ha sido culpa mía", concluyó el entrenador.