Herrera destapa el verdadero motivo por el que PSOE y Podemos quieren despenalizar las injurias al Rey

Carlos Herrera ha explicado en su monólogo de este miércoles la verdadera motivación detrás de la propuestas del PSOE de modificar las penas para los delitos de injurias a la Corona y la de Podemos de despenalizar también las ofensas a los sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo. Unas medidas que buscan, según ha explicado Herrera, despenalizar el odio.

Herrera explica los motivos del Gobierno

"Bueno, ayer se produjo una circunstancia también muy llamativa, despelote PSOE-Podemos, con la segunda entrega de qué bonito es injuriar a la Corona y qué artístico enaltecer al terrorismo. Ayer PSOE y Podemos andaban a codazos, a empujones por ver quién es el primero en defender al cretino este de Pablo Hasel, que es una especie de rapero, llamarle rapero es mucho voluntarismo, pero bueno, este que escribía cosas como ETA mata a no sé quién, GRAPO asesina a Esperanza Aguirre o a Aznar o a tal. Cosas muy constructivas que parece ser que si las dices cantando o con guitarra ya no es lo mismo. Pues ayer los dos corriendo a ponerle la toallita sobre los hombros a Hasel, a ver quién llegaba primero, y hablando de despenalizar determinados delitos como el del enaltecimiento del terrorismo, ofensas a la religión, injurias a la Corona, a los jueces, a los símbolos nacionales...

Hay un reportaje hoy en ABC muy interesante donde, efectivamente, se subraya el intento de este gobierno de buscar despenalizar delitos desnaturalizándolos cuando provengan de relatos de la izquierda, es decir, el odio es depende quién lo emita y sobre qué supuestos. Estamos despenalizando enaltecimiento del terrorismo, ofensas al sentido religioso, a la religión católica fundamentealmente, injuria a la Corona... Claro, esto unido a la despenalización de los okupas, que no puedes echarlos porque los protege el ministro de Consumo o el otro, suavizar el delito de sedición para que los golpistas puedan dar los golpes que consideren oportunos sin que eso no es que les cueste la cárcel, sobre todo, no se la cueste más a los que ya les han metido en la cárcel. Claro, si queremos hablar de la libertad de expresión, pues claro que hablamos de la libertad de expresión, pero para unos más que para otros. Donde hoy delitos, mañana habrá impunidad. Y, sobre todo, en veloz carrera entre estos dos integrantes del Gobierno para ver quién llega primero a ponerse la medalla".