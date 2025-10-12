El periodista Juan Ignacio Ocaña, reelegido presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España

Tras la reunión de la Asamblea General del pasado 24 de Septiembre en la que se fijó el 9 de Octubre para llamar a las urnas a técnicos y periodistas asociados, la candidatura encabezada por Ocaña ha sido elegida por proclamación. En los próximos días se celebrará una nueva convocatoria para elegir los miembros que compondrán la nueva Comisión Ejecutiva de la Federacion ARTVE y de la Asociación de Profesionales de Radio y TV de la Comunidad de Madrid. Un mandato, según marcan sus estatutos, para los próximos cuatro años.

Preguntado por los objetivos de esta nueva etapa, Ocaña ha destacado: “hay varios pero el objetivo prioritario no ha cambiado desde el nacimiento de la Federación, allá por mediados de los años 50 del siglo pasado, la defensa de los intereses de periodistas, técnicos y profesionales de los medios en cualquier área”.

“Tenemos mucho trabajo por delante, teniendo en cuenta ciertos “tics” , ciertas tentaciones de control y el intento de limitar la libertad de Prensa, regulando el trabajo de algunas empresas y/o de profesionales, que estamos observando. Para ello necesitamos la fuerza y el concurso de los compañeros a través del asociacionismo, así que les invito a todos y les esperamos en la Federación.